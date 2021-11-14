Россиянам рассказали, какие активы помогут защитить сбережения от инфляции

Чтобы сохранить свои сбережения в условиях растущей инфляции, россиянам стоит обратить своё внимание на депозиты, ставки по которым пересматриваются в большую сторону, и линкеры (гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен), считают финансисты.

"На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором. Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублёвых облигаций", — объяснил РИА "Новости" директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.

По его мнению, даже вложение средств в наиболее защитные бумаги не сможет уберечь от рисков, поэтому депозиты являются более выгодным вариантом. Директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артём Майоров советует россиянам вкладываться в линкеры, так как при растущей инфляции инвестор получит прибыль от регулярного роста купона и переоценки самой облигации, которая может вырасти в случае положительной рыночной конъюнктуры.

Также Таченников отметил, что если рассматривать инвестирование на более длительный срок, то нужно в первую очередь определить цель вложения. Для преумножения капитала отдавать предпочтение стоит акциям компаний, которые выплачивают высокие дивиденды. Наиболее прибыльны в этом плане предприятия, работающие в сфере нефтегаза и металлургии.