Герман Греф рекламирует гособлигации: В чём подвох Как сохранить свои деньги, когда цены в магазинах постоянно растут? Президент Сбербанка рекомендует вкладываться в госбумаги. Верить? 10 ноября, 21:40 Фото © Администрация Президента России

О том, как защитить свои сбережения от инфляции, глава Сбера рассказал в одном из последних своих интервью. Главный инструмент для физического лица, по его мнению, — облигации федерального займа. Особенно те, купон которых привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA или номинал которых индексируется на уровень инфляции.

Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции Герман Греф Президент Сбербанка

ОФЗ действительно считаются одним из самых надёжных способов вложения денег. Покупая эти ценные бумаги, вы даёте свои деньги в долг государству (вернее, Минфину), который потом вернёт их с процентами. Причём заранее известно, когда ведомство выплатит деньги и какую сумму. Так что даже в случае санкций против российского госдолга с такими инвестициями вряд ли что-то может случиться.

Обычно ОФЗ размещаются по номиналу, который составляет 1000 рублей, и в конце срока все распроданные бумаги тоже будут погашены по номиналу. Периодические выплаты процентов (тут это называется купоны) проходят строго по графику, который также известен заранее (обычно выплаты происходят раз в полгода). Существует несколько видов ОФЗ. Самые популярные — это ОФЗ с постоянным купоном или ОФЗ-ПД. При покупке этих бумаг размер всех купонов известен заранее и не меняется до погашения. Много тут не заработаешь — как правило, размер купонов не превышает 4–5% годовых. Есть также ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК) — доходность этих бумаг может со временем меняться в зависимости от ситуации на финансовом рынке. Как правило, доходность привязана к ставке RUONIA (индикативная ставка однодневных рублёвых кредитов, по которой крупнейшие российские банки выдают займы друг другу). Её ежедневно публикует ЦБ. То есть когда межбанковские кредиты на рынке дорожают, Минфин будет выплачивать больше процентов по своим бумагам, дешевеют — меньше.

И, наконец, ОФЗ-ИН — бумаги с индексируемым номиналом. То есть стоимость самой бумаги регулярно индексируется на величину официальной инфляции, взятую с трёхмесячным лагом. Но купон по таким бумагам постоянный и довольно низкий — 2–2,5%.

Два последних типа ОФЗ Герман Греф и имел в виду, когда говорил об их "защитных" характеристиках.

— Действительно создаётся ощущение, что ОФЗ-ИН могут защитить ваши деньги от обесценивания, — говорит аналитик инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Ведь их номинал постоянно индексируется. И, соответственно, в результате при погашении вы получите свои средства, индексированные на уровень инфляции. Однако, во-первых, речь идёт только об официальных показателях. Которые значительно разнятся с ценами в магазинах. Во-вторых, по таким бумагам очень низкий доход, который также не добавляет этим бумагам популярности.

Кроме того, на рынке обращается всего лишь несколько выпусков ОФЗ-ИН, и если инвестор захочет в них вложиться, то он купит бумаги по номиналу, где уже учтена инфляция, а значит, его будущий доход ещё более уменьшается, подчёркивает Щеглов.

Тогда, может, есть смысл вложиться в ОФЗ, в которых доходность привязана к текущим кредитным ставкам?

— В настоящее время ставка RUONIA, по данным ЦБ, составляет 7,5 процента годовых, то есть не перекрывает даже официальную инфляцию, которая уже превысила 8%, — отметил стратег компании "Инвест брокер" Георгий Камнев. — Относительно неплохая доходность, однако совершенно не защищает от текущего повышения цен.

Ещё один минус приобретения ОФЗ в том, что при покупке придётся заплатить комиссию брокеру (от 0,03% до 0,4% от суммы сделки), а также с этого года ещё и оплатить налог 13% с каждого выплаченного купона.

— Без открытия брокерского счёта можно купить в отделении банка только "народные" ОФЗ, или ОФЗ-Н, — напоминает Щеглов. — Но при их покупке банк возьмёт очень высокую комиссию — от 0,5 до 1,5% от суммы сделки.

То есть получается, что ОФЗ совсем не выгодны? Эксперты с этим не согласны.

— Всё познаётся в сравнении, — говорит Камнев. — ОФЗ — это очень консервативный инструмент для осторожных инвесторов, и сверхдоходов от них ждать не приходится. Однако они, во-первых, относительно надёжны, ведь выплаты гарантируются государством, а во-вторых, могут служить, например, хорошей заменой банковскому депозиту. Сейчас из-за оттока иностранных инвесторов на бирже можно купить ОФЗ значительно ниже их номинала, но погашать Минфин их будет всё равно по "полной стоимости". Так что пока можно найти и купить госбумаги с общей доходностью 9–10%. Это вряд ли покроет реальную инфляцию, но значительно выгоднее, чем банковские проценты по вкладам.

Авторы Александра Баязитова