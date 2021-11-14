В Счётной палате спрогнозировали судьбу госдолга России

Российский госдолг в ближайшие годы продолжит рост, но никаких рисков для финансовой системы и государственного бюджета в этом нет, считает аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

"Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растёт. Однако по отношению к ВВП он остаётся небольшим", — цитирует его РИА "Новости".

До 2024 года размер госдолга России может составить до 21,1% от ВВП, что равно примерно 31,94 триллиона рублей. При этом наша страна остаётся внизу списка по этому показателю. По словам эксперта, многие страны, макроэкономики являются примером для подражания, имеют госдолг в размере более 100% от ВВП. В их числе США, Испания, Бельгия, Канада, Италия, а также Япония, чей государственный долг превышает 250%. В России же рост будет происходить за счёт рублёвых облигаций, которые приобретают местные инвесторы.

"Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться. <...> Ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", — заключил Саватюгин.