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В Счётной палате спрогнозировали судьбу госдолга России

При этом там напомнили о странах, где этот показатель давно превышает 100% от ВВП.

14 ноября, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский госдолг в ближайшие годы продолжит рост, но никаких рисков для финансовой системы и государственного бюджета в этом нет, считает аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

"Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растёт. Однако по отношению к ВВП он остаётся небольшим", — цитирует его РИА "Новости".

Названы страны с самым большим госдолгом

Названы страны с самым большим госдолгом

До 2024 года размер госдолга России может составить до 21,1% от ВВП, что равно примерно 31,94 триллиона рублей. При этом наша страна остаётся внизу списка по этому показателю. По словам эксперта, многие страны, макроэкономики являются примером для подражания, имеют госдолг в размере более 100% от ВВП. В их числе США, Испания, Бельгия, Канада, Италия, а также Япония, чей государственный долг превышает 250%. В России же рост будет происходить за счёт рублёвых облигаций, которые приобретают местные инвесторы.

"Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться. <...> Ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", — заключил Саватюгин.

Ранее Лайф писал, что Палата представителей Конгресса США одобрила повышение верхнего уровня государственного долга на 480 млрд долларов, не допустив тем самым срыва финансирования госорганов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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