Мясников оценил популярную теорию о вживлении "чипов" при вакцинации от ковида
Теледоктор отметил, что препарат не остаётся в теле человека навечно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф антипрививочников о том, что вакцина от ковида после укола якобы всю жизнь "сидит и делает своё злое дело внутри организма". По его словам, задача препарата лишь показать организму, с чем стоит бороться, и через некоторое время просто раствориться.
"Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — сказал он в программе "Полный контакт" с Владимиром Соловьёвым.
Ранее психиатр дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования". Оказалось, что на профессиональном языке их характеризуют как личностей "тревожно-мнительного склада".
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