Мясников оценил популярную теорию о вживлении "чипов" при вакцинации от ковида

Российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф антипрививочников о том, что вакцина от ковида после укола якобы всю жизнь "сидит и делает своё злое дело внутри организма". По его словам, задача препарата лишь показать организму, с чем стоит бороться, и через некоторое время просто раствориться.

"Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — сказал он в программе "Полный контакт" с Владимиром Соловьёвым.