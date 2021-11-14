Российские знаменитости, которым лишний вес не помешал стать успешными

Уже долгое время в мировых трендах здоровый образ жизни устойчиво держит позиции, но для российского шоу-бизнеса он стал актуальным не так давно. Среди звёзд наметился тренд на преображение, которое вдохновляет фанатов на новые свершения. Лайф собрал самых успешных красоток, которые смогли стать популярными, несмотря на лишний вес, а потом от него и вовсе избавились.

Анфиса Чехова







Мало кто понимает, что пришлось вытерпеть фигуристой телеведущей Анфисе Чеховой ради этой самой фигуры. 43-летняя артистка постоянно боролась с лишним весом, а когда он достиг ста килограммов, Анфиса фотошопила свои снимки и старалась не появляться на публике. Она пробовала различные диеты, детоксы и прочие модные веяния, но ничего не помогало. В итоге благодаря подсчёту калорий и фитнесу телеведущей удалось похудеть. Но такой скачок веса никак не повлиял на её популярность — артистку любили задолго до того, как она преобразилась.

Лариса Долина

Весной этого года 66-летняя артистка поразила своей внешностью всех любителей советской и российской эстрады. Лариса Долина похудела более чем на 20 килограммов благодаря необычной диете — она сдала анализы на непереносимость продуктов, а после убрала из рациона всё, что ей было нельзя. Стала пить много воды и практиковать интервальное голодание, и в итоге её результат вдохновил коллег на свершения.

Лолита Милявская

Фото © Instagram / lolitamilyavskaya и lolitamilyavskaya

Одной из таких звёзд стала 57-летняя артистка Лолита Милявская. Певица всю свою карьеру провела в борьбе с лишним весом, который отказывался уходить из-за любви Лолиты к алкоголю. Но это не мешало ей выступать в откровенных нарядах, совершенно не стесняясь лишних кило или целлюлита. Однако в итоге артистка решилась на изменения — сдала тот же тест, и врач сообщил ей, что запрещает ей есть бананы и виноград, а алкоголь теперь под запретом. В итоге за три месяца Лолита не только похудела, но и избавилась от алкогольной зависимости.

Юлия Куварзина

Фото © Instagram / ykuvarzina_official и ykuvarzina_official

46-летняя актриса из-за лишнего веса всегда снималась в определённом амплуа, поэтому многие полюбили её за роли Татьяны из сериала "Не родись красивой" и Насти в сериале "Воронины". Большие объёмы Юлию Куварзину вовсе не смущали — до определённого момента, и тогда актриса решила измениться. Она откорректировала питание, но подробностей никаких не сообщала. Главное в похудении — мотивация, считает артистка. "Смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя. Считаю, что в теме похудения не может быть одинакового рецепта. Нужно почитать книги, послушать людей, которые через это проходили", — признавалась она, сбросив 22 килограмма. На этом Юлия и остановилась, ведь превращаться в худышку она не планировала.

Екатерина Скулкина

Фото © Instagram / eskulkina