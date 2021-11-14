Русская Скарлетт Йоханссон: "Я бы стала актрисой, но у меня дислексия"

У 24-летней Екатерины Шумской из Краснодара больше 10 млн подписчиков в "Тиктоке" и миллион в "Инстаграме". Однажды она перевоплотилась в Чёрную Вдову из киновселенной Marvel — и это перевернуло её жизнь. Сходство и так было очевидным, но тут случилось самое страшное... для Скарлетт Йохансон: россиянку единогласно признали более симпатичной и эффектной, чем голливудскую звезду, причём признали в основном пользователи из США.

Слева — Скарлетт Йоханссон, справа — Катя Шумская. Фото © Instagram / scarlettjohanssonworld и mimisskate

Это был тот самый случай, когда девушка проснулась знаменитой — просмотры её роликов подскочили, а в соцсетях все обсуждали внешность "русской Скарлетт". "Это было утро 25 марта — на следующий день после публикации первого косплея. Меня показали по телевизору", — рассказывает она Лайфу.

Две капли

Слева — Скарлетт Йоханссон, справа — Катя Шумская. Фото © "Кинопоиск" и Instagram / mimisskate

Впервые я осознала это [сходство со Скарлетт] в 12 лет. Ко мне подбежала моя одноклассница и со словами "Катя, посмотри, как вы похожи" показала детскую фотографию Скарлетт. В детстве мы были как две капли воды, поэтому я сначала не поняла, что на фото не я Катя Шумская Русская Скарлетт

Сомнительные предложения

Раньше Катя и не думала о славе, её жизнь была максимально далека от Голливуда. Она родилась в Майкопе, Республика Адыгея, юрист по образованию. Затем переехала в Краснодар, работала менеджером в местной строительной компании, но это было не её. Сейчас девушка живёт в Москве. Она довольно долго не решалась на этот шаг, потому что все предложения, которые поступали ранее, её не устраивали.

Конечно, есть желание уехать. Хотелось бы пожить в другой стране даже просто ради интереса, сравнить жизнь там и тут. К тому же дальше Алании я не выезжала. Но есть поговорка "хорошо там, где нас нет". Сейчас, находясь в Москве, мне кажется, что за границей лучше. Возможно, пожив там немного, мне захочется обратно. Поэтому надо пробовать. Предложения, несомненно, были, однако почти все — крайне сомнительные Катя Шумская Русская Скарлетт

Барьер

Слева — Скарлетт Йоханссон, справа — Катя Шумская. Фото © "Кинопоиск" и Instagram / mimisskate

Косплееры в России зарабатывают немного, но на Западе это целая индустрия. Катя не исключает, что со временем переберётся на родину комиксов, где, возможно, произойдёт то, о чём мечтают все её подписчики — встреча с настоящей Скарлетт. Вокруг Кати образовалась команда, которая помогает ей с продвижением. У неё есть очевидная, но сложная для достижения цель — она хочет попасть в кино. Сложная она не потому, что девушка не играет, она прекрасная актриса, а потому, что у неё дислексия.

Я хотела бы попасть в большое кино, но у меня дислексия. К сожалению, это единственный момент, который меня останавливает, а так, конечно, это меня очень интересует. Думаю, в ближайшем будущем серьёзно этим займусь. Амбиции есть, их много. Я и моя команда делаем всё, чтобы сделать их реальностью Катя Шумская Русская Скарлетт

Дислексия — это специфическое расстройство способности к обучению, для которого характерны сложности с точным и быстрым распознаванием слов при чтении, а также с письмом под диктовку. 4brain.ru

Это был взрыв

Видео © TikTok / mimisskate

Сама Скарлетт Йоханссон пока не обратила внимания на свою русскую копию публично. Но не знать о её существовании она не может — наибольшую популярность Катя приобрела именно на Западе. Но Шумская относится к этому спокойно, у неё нет одержимого желания непременно познакомиться с актрисой. "Возможно, ей меня показывали, — говорит она. — Всё-таки мои видео с косплеем на Чёрную Вдову разлетелись на весь мир". Эти ролики мгновенно сделали её знаменитой, набрав 1,5 млн лайков, и Катя поняла, от чего приходят в восторг её подписчики. Она продолжила снимать ролики в разных образах Скарлетт Йоханссон и даже подружилась с другими косплеерами площадки.

Фото © Instagram / mimisskate и mimisskate

На улицах к девушке часто подходят прохожие сфотографироваться, но её никогда не путали с Йоханссон. "На самом деле мы не так уж и сильно схожи со Скарлетт. В реальной жизни люди прекрасно понимают, что мы две совершенно разные личности. Все осознают, что Скарлетт вряд ли будет расхаживать по улочкам Краснодара", — с иронией говорит Катя.

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