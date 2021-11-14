Пять российских знаменитостей-эксплуататоров

Фанаты души не чают в героях этого материала, но, как это часто бывает, сценический образ далёк от того, как ведут себя звёзды в реальной жизни. На этот раз правда вскрылась, когда они решили искать себе помощниц. Такие требования заставляют задуматься, а не раба ли они себе ищут?

Глюкоза

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Скандал с Натальей Чистяковой-Ионовой разгорелся в конце прошлого года. Певица искала девушку на вакансию личной ассистентки. Список требований внушительный: не старше 26 лет, никаких детей, законченное образование, разговорный английский, опыт работы в публичной сфере, стрессоустойчивость, многозадачность... Даже без указания зарплаты некоторые пункты выглядят несколько авторитарными. А когда становится известно, что бедняжке будут платить за это 35 тысяч рублей в месяц... Эти условия Глюкозы ещё долго припоминали в Сети.

Герман Стерлигов

Поведение эксцентричного предпринимателя всегда вызывало много вопросов, но когда мужчина выставил список требований к своей будущей помощнице, недоумений стало ещё больше. Для ведения своих соцсетей Стерлигов искал "обыкновенную страшненькую девочку-дурочку. Которая *** никому не нужна. Которая только и умеет, что сидеть в соцсетях". Далее в тексте объявления бизнесмен чётко дал понять, что к работнице относиться с уважением он и не планирует. Даже зарплата в 80 тысяч рублей, что для Питера довольно неплохо, такого явно не стоит.

Опытных, востребованных, эффектных, самодостаточных, образованных, знающих себе цену, требующих к себе уважения, состоявшихся самовлюблённых дур прошу не беспокоиться — надоели Герман Стерлигов

Анастасия Макеева

Фото © Instagram / makeevan

В начале лета актриса пожаловалась подписчикам, что домработница покидает её спустя 12 лет работы. Поиск новой помощницы по хозяйству не обошёлся без споров, ведь требования довольно обременительные. Кандидатка должна жить исключительно в определённых районах Москвы, иметь опыт работы по дому, и — никаких маленьких детей. На высокое жалование будущей домохозяйке рассчитывать не приходится, в этом призналась сама Анастасия, прежде чем закрыть под постом комментарии, который утонули в негативе.

Вы, зарабатывающие максимум 20–30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тыс. в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги Анастасия Макеева

Настасья Самбурская

Фото © Instagram / samburskaya, eremeev.photo

История Самбурской с помощницей началась ещё в 2020 году. Отвечая на вопросы фанатов, Настасья ответила, что любить её будущая работница не должна. Вместо этого покупать туалетную бумагу. Спустя год девушка серьёзно принялась за поиск ассистентки, и поклонники были в шоке от жёстких требований. Среди вполне понятных стрессоустойчивости и соблюдения субординации нашлись весьма спорные пункты: отсутствие творческих амбиций и чрезмерной общительности, а также уметь держать рот на замке. Кроме того, у будущей помощницы не должно быть детей и о них она не должна даже задумываться в ближайшее время.

Рада Русских

Фото © Instagram / radarusskikh

Скандал с Радой — самый свежий из перечисленных ранее. На днях блогерша в инстаграм-историях объявила о поиске помощницы и сразу опубликовала длинный список требований. Из "интересного" — в идеале девушка должна быть не в отношениях, у неё нет детей, живёт в центре Петербурга, но при этом должна быть готова работать за скромные суммы — всего 40 тысяч рублей в месяц. И это — далеко не всё.

Не жертва, не терпила, не истеричка. Согласна на роль второго плана. Умеешь общаться. Способна выдержать тирана, то есть меня. Не упадёшь в обморок от моих доходов на фоне своей зарплаты и понимаешь, что путь к деньгам — это много лет опыта и 20 похороненных стартапов Рада Русских