Безголосые певицы российской эстрады. Часть 2

Юлия Волкова

Фото © Instagram / official_juliavolkova

Когда группа "Тату" только завоёвывала шоу-бизнес по всему миру, никто и не догадывался, что происходит за бронированной дверью студии звукозаписи. Девочек буквально заставляли рвать глотку, чтобы выжать из них хоть что-то годное. И если у Катиной (рыженькой) получалось вполне сносно, то Волкова просто сорвала голос. С тех пор концерты татушек проходили только "под фанеру", а последующие попытки девушки изобразить вокал лишь пугали зрителей. Послушайте сами.

© YouTube / "Интересное инфо"

Нюша

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Когда Нюша впервые появилась на эстраде в конце нулевых, из-за внешнего сходства её называли второй Селеной Гомес. Но повторить судьбу американской звезды у неё не вышло. Девочка училась в музыкальной школе и поначалу выдавала неплохие живые концерты, но уже совсем скоро ситуация изменилась, причём не в лучшую сторону. Впрочем, красотке и не нужен был гениальный вокал — девушка посвятила себя семье и сейчас ждёт второго ребёнка от политика Игоря Сивова.

© YouTube / "Авторадио"

Дора

Фото © Instagram / mentaldora

Дора захватила Интернет своими хитами "Дора дура" и "Втюрилась". В соцсетях подписчики её просто боготворят, но стоит прийти на живой концерт девушки, как весь её образ разлетается на осколки: Дора постоянно забывает слова собственных песен и поёт вполсилы. Если исполнительница решит уделить своему вокалу время и силы, из неё может получиться отличная певица, но пока что это далеко не так.

© YouTube / Kingdom Stay

Анна Семенович

Фото © Instagram / ann_semenovich

Анна Семенович стала известной благодаря "Блестящим", но выпускает песни до сих пор. Девушка никогда не подавала себя как вокалистку. Для Анны самое главное — поднять настроение своему зрителю: "Я такая певица, которую заказывают на дни рождения, дни городов, где мою музыку слушают не только взрослые, но и дети. <...> Я никогда не говорила, что я супермузыкант. Я прежде всего спортсменка", — поделилась Семенович в шоу "Алёна, блин".

© YouTube / "Интересное инфо"

Ханна

Фото © Instagram / offi_hanna

Ханна начала свою карьеру в 2013 году. С тех пор вышло больше 20 синглов и один полноценный альбом. Девушка — пример того, как можно стать артистом, совсем не умея петь. Правда, нужно припасти в рукаве другие тузы. Так, очаровательной внешностью Ханны можно только восхищаться. А брак с генеральным директором лейбла Black Star помогает в карьере.