Как две капли крови: У кого из звёзд есть двойники среди серийных убийц
Читатели Лайфа обнаружили внешнее сходство между первым в истории США маньяком Генри Холмсом и российским телеведущим Иваном Ургантом. Кто ещё в этом списке?
Фото © Wikimedia Commons
В 1889 году в Чикаго открылся гостинично-торговый комплекс 27-летнего предпринимателя Генри Холмса. Позже выяснилось, что в этом "замке смерти" он расправлялся со своими жертвами. Один из читателей Лайфа разглядел в портретном фото убийцы до боли знакомые черты: "Копия Иван Ургант", — написал он. А мы нашли ещё несколько подобных примеров.
Генри Холмс / Иван Ургант
Фото © Wikimedia Commons
Сходство действительно пугающее, но, к счастью, оно только внешнее. Холмс убил как минимум 27 человек (по некоторым данным, более 200), а Ургант всего лишь провёл более 1500 выпусков своего вечернего шоу на Первом канале.
Чарльз Мэнсон / Noize MC
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В 1960-х годах Мэнсон организовал в США секту, члены которой убили несколько человек, в том числе беременную актрису Шэрон Тейт. Noize MС (Иван Алексеев) — российский музыкант, получивший известность 40 лет спустя, и всё, в чём он провинился, — это случаи мелкого хулиганства типа выступления голышом.
Эд Гин / Дмитрий Соколов
Фото © Wikimedia Commons
Гин — один из самых известных серийных убийц в истории США, некрофил и похититель трупов, который считается виновным в смерти от двух до пяти человек. По иронии судьбы черты его внешности прослеживаются в российском комике Дмитрии Соколове, выступающем в составе "Уральских пельменей".
Дэвид Берковиц / Адам Сэндлер
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В детстве Берковиц поджигал свалки и заброшенные здания, а в 1970-е годы расстрелял в Нью-Йорке девять человек, получив за свои преступления 365 лет тюрьмы. Сэндлер — комик и киноактёр, на счету которого несколько десятков фильмов и три премии "Золотая малина" за худшую мужскую роль.
Андрей Чикатило / Майкл Китон
Фото © Wikimedia Commons
Чикатило — советский серийный убийца, жертвами которого в 1970–1990-е годы стали не менее 43 человек. Некоторых из них он насиловал, расчленял и употреблял в пищу. Майкл Китон тоже прославился на весь мир, но гораздо более мирными способами. Актёр завоевал признание публики, сыграв Битлджуса, Бэтмена и Бёрдмэна. А ещё в его резюме есть роль преступника-садиста ("Пентхаус с видом на север").
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