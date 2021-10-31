Как женщины-полицейские с приятной внешностью борются с предрассудками и фетишистами

35-летняя Никола Тернер из Эссекса, Великобритания, страдает из-за своей любви к макияжу. Она никогда не выходит на смену без косметики, а её эффектная внешность вызывает у окружающих подозрения. " Я однажды проходила мимо паба, и пьяные футбольные фанаты начали показывать на меня пальцем. Они сказали, что я похожа на тематическую стриптизёршу", — пожаловалась Никола изданию The Sun.

Фото © Nicola Turner

Не легче приходится и Мишель Ариас из Техаса, США. Молодая мама с гордостью растит сына-футболиста, а когда не работает в полиции, то пропадает в спортзале. Однако её постоянно принимают за глупенькую модель из "Инстаграма", ведь она смеет выкладывать фото своих накачанных форм.

Фото © Instagram / michellegotfitfitt

Эмили Перейра из Санта-Катарины, Бразилия, тоже достаётся за её красивую внешность. Дерзких парней даже не останавливают полицейская форма и немаленькое оружие, которое им выдают в начале смены. Но девушка не даёт этому себя остановить — в "Инстаграме" она часто делится снимками с вечеринок и из путешествий.

Фото © Instagram / emily.rpereira

Сиенна из США даже в Сети старается не раскрывать свою фамилию или город проживания, потому что от онлайн-кавалеров просто не отбиться. Воздыхателей даже не отпугивают фото и видео тяжёлых тренировок, которые молодая мама выкладывает в соцсети.

Фото © Instagram / _sienna_s

Аня Саутински из Израиля старается игнорировать восторженные взгляды парней, которые принимают её за доступную блондинку. Девушка обожает путешествовать, поэтому не стесняется публиковать фото с побережий, горных склонов или живописных равнин. Своей работы красотка не стыдится, а потому снимков в форме у неё тоже достаточно.

Фото © Facebook / Anya Sautinsky

27-летняя Корал Малол, полицейский из Израиля, старается выжать из своего положения всё, а потому часто подрабатывает моделью. Она делится жаркими снимками в "Инстаграме", и благодаря красивой внешности она уже завоевала сердца более 100 тыс. подписчиков.

Фото © Instagram / koral_malol94

Хейли Дрю из Техаса, США, не позволяет предубеждениям влиять на её жизнь и карьеру. В январе этого года она даже получила отличительный знак за помощь семье своего погибшего во время службы коллеги. Девушка сочетает в себе удивительную красоту и стойкость, и потому её сослуживцев не смущают откровенные фото в купальниках.