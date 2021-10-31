Парень потерял родителей и запустил себя, но одно воспоминание заставило его сбросить 20 кг
После смерти родителей парень впал в депрессию и всего за несколько месяцев превратился в обрюзгшего мужика.
Несколько лет назад пользователь Reddit Derivatives_Trader потерял обоих родителей. Его жизнь перевернулась. Из-за депрессии он постоянно сидел дома, не в силах иногда даже встать с кровати. Так, спустя несколько месяцев питания фастфудом без физической активности парень посмотрел на себя в зеркало и осознал — пора возвращаться в форму. Это было ровно два года назад.
В конце 2019-го Derivatives_Trader весил 95 килограммов, но мышцы практически атрофировались. Заплывшая грудь и руки, огромный живот — таким себя парень не видел никогда. Именно тогда он вспомнил прошлое! Когда он активно занимался футболом и отлично выглядел. Но спорт не то, с чего нужно начинать. Он понял, что в толстяка его превратила еда, с неё он и начал.
Это медленный процесс. Вначале я просто пытался есть нормальные человеческие порции, а не переедать. Но уже скоро я каждый день устраивал себе дефицит калорий, чтобы работать над сокращением жира. Я могу есть всё, но в умеренном количестве
Дальше в жизнь Derivatives_Trader вернулся и спорт. Шесть раз в неделю парень устраивал себе интенсивные тренировки (HIIT). Такой график действительно помог избавиться от жира, теперь он весит 75 кг. Но испытывать его на себе не стоит. Профессиональные спортсмены предупреждают — в неделю можно проводить не больше трёх таких тренировок. Превышение приведёт к потере не только жировой, но и мышечной ткани.
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