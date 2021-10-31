15 повреждённых людей, которые отказались от наркотиков, и результат налицо

Первым человеком, попавшим в рай, был, как известно, разбойник, который поверил в бога, будучи распятым вместе с ним. Хотя грехов у него было предостаточно. На его руках была чужая кровь, он организовал мятеж и вёл очень далёкий от благочестивого образ жизни. Тем не менее! Что уж говорить про немощных людей, которые впали в зависимость от наркотиков. Они повреждены до конца своих дней, но у каждого из них есть шанс на спасение до последнего вздоха. Осознание этого факта некоторым из них позволило привести себя в порядок и кардинально изменить свою жизнь. О них и пойдёт речь.

Смогла сбежать. "Надо мной годами издевался бывший, а моя зависимость становилась всё серьёзнее и серьёзнее. Дошло до того, что у меня была передозировка, я жила на улице. Не только наркотики пытались меня убить. Как-то к моему затылку приставили пистолет абсолютно не знакомые мне люди, но ствол заклинило, и я смогла сбежать. Слава богу за то, что он пощадил мою жизнь и спас меня. Сейчас я чиста — и моя жизнь стала намного лучше"

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Вернула жизнь. "Мне 25, и я была зависима со времён средней школы. <...> Только сейчас я возвращаю себе свою карьеру и готовлюсь вернуть жизнь. С моим прошлым сложно предсказать, что будет дальше. Но в настоящее время я выздоравливаю ❤️‍🩹"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Это я?! "Когда я смотрю на свой снимок 2015 года, я просто в недоумении. Я не могу поверить, что это была я. Сейчас моя вера крепка — и я точно знаю, что без бога я бы не смогла добиться таких результатов"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Мир вам! "Сегодня ровно год без наркотиков. Я так благодарна этому миру"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Возвращаюсь. "Ровно три года назад я позвонила своему отцу и сказала ему, что хочу вернуться в лечебницу"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Молитва. "Фотография слева сделана чуть меньше года назад... Я была в растерянности, меня арестовали, в зале суда и за его пределами я отчаянно молила о помощи. Я думала, что умру, но была не готова к этому"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Спаси, Господи! "Сегодня я отмечаю ровно год без наркотиков. Целый год обучения новым навыкам преодоления трудностей, год выяснения того, почему раньше у меня не получалось побороть зависимость, год полного посвящения себя богу"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Каждая секунда! "Меня зовут Брук, и я зависима. Я прожила один год... 12 месяцев, 53 недели, 365 дней, 8760 часов, 525 600 минут... полностью без запрещённых веществ"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Праздник. "В этом месяце отмечаю уже 7 лет без наркотиков"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Лучшая версия. "Сегодня я живу по-новому, хоть я и далеко не идеален. Многие думают, что мы бросаем наркотики, чтобы стать безупречными людьми, но это совершенно не так. Всё, ради чего мы стараемся, — это стать лучшими версиями самих себя"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Ты сможешь! "Прошёл ровно год с тех пор, как я последний раз прикасалась в веществу, которое чуть меня не убило. <...> Я была вынуждена строить свою жизнь с нуля, и я благодарна за то, что мне удалось сделать это за один год. Если вы когда-нибудь будете сомневаться в себе, просто знайте: если я смогла это сделать, то вы сможете тоже"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Неплохо вышло. "Сегодня ровно два года с тех пор, как я решил избавиться от наркотиков в своей жизни. Вот что из этого вышло"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

С верой всё возможно. "В зависимостях не может быть ничего привлекательного, а вот исцеление — по-настоящему прекрасно. <...> Мне нужно было увидеть, что дьявол может сделать со мной, прежде чем я смогла узреть то, что бог пытался мне показать. Бог никогда не даст вам испытание не по силам. И если вы докажете, что можете справиться со всеми, что он вам подкидывает, — он вознаградит вас сполна"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Это только начало. "Наркотики разрушили мою жизнь. С того момента, как я попробовала впервые, я была у них в плену. Всё, что меня волновало, — получить новую дозу. Сегодня у меня 53 дня трезвости — и мне становится лучше. Я чувствую себя намного счастливее без хаоса, который наркотики внесли в мою жизнь!"

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Сегодня же! "Как насчёт мотивации? В моей жизни были моменты, когда я была уверена, что умру на скамейке в парке с иглой в руке <...>. Я бы никогда не поверила, что моя жизнь будет выглядеть так, как она выглядит сегодня. Перестаньте недооценивать себя. Вы не знаете, что будет завтра, так что подумайте о том, чтобы начать сегодня"

Фото © Facebook / The Addict's Diary