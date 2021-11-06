Российские знаменитости, которые завязали и теперь могут смотреть на себя в зеркало

Иногда и от модных трендов есть польза, особенно когда звёзды открываются, рассказывая о своих проблемах, и помогают тем самым фанатам преодолеть свои. Популярная певица Джессика Симпсон рассказала, как четыре года назад бросила пить, увидев себя со стороны, и показала пугающее фото. Такой поступок явно заслуживает похвалы. Но не только зарубежные знаменитости смогли перебороть себя и справиться с зависимостью. Лайф собрал самых запоминающихся дебоширов российского шоу-бизнеса, которые круто изменили свою жизнь. А с историей эффектной блондинки можно ознакомиться в конце подборки.

Сергей Шнуров

Фото © YouTube / fir6t и Instagram / asi_rf

48-летний музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, пожалуй, один из самых известных алкоголиков в России. Артист возвёл алкоголь в культ, а на концертах его часто видели не стоящим на ногах и устраивающим балаган. Как-то в интервью Шнур признался, что это всё образ, который помогает группе набирать популярность, а сам он культурно пить умеет. Тогда ему мало кто поверил, ведь буквально спустя несколько лет — в 2020 году — он заявил, что с алкоголем покончено, причём совсем. Он заявил в стихотворении, что положение любого пьяного человека унизительно, а он от этого устал. Артист моментально внешне преобразился, подался в политику и теперь собирается стать продюсером.

Гарик Сукачёв

Фото © YouTube / yellowpressws и Instagram / igorsukachev

Единомышленником Шнурова и по деятельности, и по стажу алкоголизма является 61-летний музыкант Гарик Сукачёв. О пьяных похождениях этой звезды ходили легенды, чего стоил недельный запой рокера в одной из московских гостиниц, после которого артист вышел в одних трусах в фойе и потребовал водки. В 2013 году это видео облетело все соцсети, и спустя три года Сукачёв заявил, что бросает пить. Правда, для этого решения ему едва не пришлось умереть — врачи еле откачали его после алкогольной интоксикации. — Я уже пожилой дядька. К алкоголю по-прежнему отношусь с глубоким уважением и трепетом, но не пью я уже очень много лет, — заявил он в интервью.

Лолита Милявская

Фото © estrada4u.ru и Instagram / lolitamilyavskaya

57-летняя певица Лолита Милявская прославилась такими эпатажными нарядами и поведением, что сложно сразу сказать, где она трезвая, а где навеселе. И артистка этим пользовалась: выходила пьяная на сцену, устраивала там дикие пляски, раздевалась, ругалась матом и делала всё, что приходило ей в голову. Однажды она даже устроила внезапное выступление у одной из станций метро в Москве, распевая свои песни в полуголом и пьяном виде. Бросать пить артистка, в общем-то, не собиралась. Она просто решила похудеть и привести себя в порядок, а на диете запрещался алкоголь. Спустя три месяца нового образа жизни Лолита поняла, что зависимость испарилась, будто её и не было.

Стас Пьеха

Фото © Instagram / wolfieha

Самый молодой участник этого списка — 41-летний Стас Пьеха, который за свою очень насыщенную жизнь успел перепробовать и подсесть на многое. Певец начал употреблять алкоголь и тяжёлые наркотики с раннего возраста, чувствуя одиночество в семье со звёздной бабушкой Эдитой. В 16 лет Стас уже имел длинный "послужной список" веществ, которым теперь не гордится. Только в очередной раз попав в больницу с передозировкой и интоксикацией, артист решил завязать. Сейчас он открыл реабилитационную клинику, которая является делом всей его жизни. Стас до сих пор держится подальше от алкоголя и наркотиков, но признаётся, что зависимость — это черта характера, а не образ жизни, поэтому риск срыва есть всегда.

Григорий Лепс

Фото © Instagram / igorkrutoy65 и gvleps

И это заявление Пьехи подтверждает 49-летний шансонье Григорий Лепс, который борется с алкогольной зависимостью всю жизнь. В молодости артист выступал по барам и кабакам, а потому спиртное было его верным спутником. Но со временем организм начал сдавать, музыкант заработал себе серьёзную язву, которая в 1995 году отправила его в реанимацию. А в 2008-м он снова едва не погиб, когда перед концертом у него открылось кровотечение. Тогда Лепс решил завязать с алкоголем, но полностью отказаться от пагубной привычки не смог. Шансонье до сих пор позволяет себе рюмашку на праздник, но не более — он не хочет вновь оказаться на больничной койке.

Джессика Симпсон

Популярная 41-летняя певица Джессика Симпсон отказалась от алкоголя четыре года назад — и только сейчас показала, до какого ужасного состояния она себя тогда довела. — Я была неузнаваемой версией себя. Я должна была бросить, потому что мои сердце и разум неслись по кругу с одними и теми же эмоциями. Я была измождена, — поделилась она с подписчиками в "Инстаграме".

Фото © Instagram / jessicasimpson