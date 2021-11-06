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Российские знаменитости, которые завязали и теперь могут смотреть на себя в зеркало

Вредные привычки всегда наносят урон организму, что, разумеется, сразу сказывается на внешности.

6 ноября, 10:30

Фото © YouTube / fir6t и Instagram / asi_rf

Иногда и от модных трендов есть польза, особенно когда звёзды открываются, рассказывая о своих проблемах, и помогают тем самым фанатам преодолеть свои. Популярная певица Джессика Симпсон рассказала, как четыре года назад бросила пить, увидев себя со стороны, и показала пугающее фото. Такой поступок явно заслуживает похвалы. Но не только зарубежные знаменитости смогли перебороть себя и справиться с зависимостью. Лайф собрал самых запоминающихся дебоширов российского шоу-бизнеса, которые круто изменили свою жизнь. А с историей эффектной блондинки можно ознакомиться в конце подборки.

Сергей Шнуров

Фото © YouTube / fir6t и Instagram / asi_rf

Фото © YouTube / fir6t и Instagram / asi_rf

48-летний музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, пожалуй, один из самых известных алкоголиков в России. Артист возвёл алкоголь в культ, а на концертах его часто видели не стоящим на ногах и устраивающим балаган. Как-то в интервью Шнур признался, что это всё образ, который помогает группе набирать популярность, а сам он культурно пить умеет. Тогда ему мало кто поверил, ведь буквально спустя несколько лет — в 2020 году — он заявил, что с алкоголем покончено, причём совсем. Он заявил в стихотворении, что положение любого пьяного человека унизительно, а он от этого устал. Артист моментально внешне преобразился, подался в политику и теперь собирается стать продюсером.

Гарик Сукачёв

Фото © YouTube / yellowpressws и Instagram / igorsukachev

Фото © YouTube / yellowpressws и Instagram / igorsukachev

Единомышленником Шнурова и по деятельности, и по стажу алкоголизма является 61-летний музыкант Гарик Сукачёв. О пьяных похождениях этой звезды ходили легенды, чего стоил недельный запой рокера в одной из московских гостиниц, после которого артист вышел в одних трусах в фойе и потребовал водки. В 2013 году это видео облетело все соцсети, и спустя три года Сукачёв заявил, что бросает пить. Правда, для этого решения ему едва не пришлось умереть — врачи еле откачали его после алкогольной интоксикации.

Я уже пожилой дядька. К алкоголю по-прежнему отношусь с глубоким уважением и трепетом, но не пью я уже очень много лет, — заявил он в интервью.

Лолита Милявская

Фото © estrada4u.ru и Instagram / lolitamilyavskaya

Фото © estrada4u.ru и Instagram / lolitamilyavskaya

57-летняя певица Лолита Милявская прославилась такими эпатажными нарядами и поведением, что сложно сразу сказать, где она трезвая, а где навеселе. И артистка этим пользовалась: выходила пьяная на сцену, устраивала там дикие пляски, раздевалась, ругалась матом и делала всё, что приходило ей в голову. Однажды она даже устроила внезапное выступление у одной из станций метро в Москве, распевая свои песни в полуголом и пьяном виде. Бросать пить артистка, в общем-то, не собиралась. Она просто решила похудеть и привести себя в порядок, а на диете запрещался алкоголь. Спустя три месяца нового образа жизни Лолита поняла, что зависимость испарилась, будто её и не было.

Стас Пьеха

Фото © Instagram / wolfieha

Фото © Instagram / wolfieha

Самый молодой участник этого списка — 41-летний Стас Пьеха, который за свою очень насыщенную жизнь успел перепробовать и подсесть на многое. Певец начал употреблять алкоголь и тяжёлые наркотики с раннего возраста, чувствуя одиночество в семье со звёздной бабушкой Эдитой. В 16 лет Стас уже имел длинный "послужной список" веществ, которым теперь не гордится. Только в очередной раз попав в больницу с передозировкой и интоксикацией, артист решил завязать. Сейчас он открыл реабилитационную клинику, которая является делом всей его жизни. Стас до сих пор держится подальше от алкоголя и наркотиков, но признаётся, что зависимость — это черта характера, а не образ жизни, поэтому риск срыва есть всегда.

Григорий Лепс

Фото © Instagram / igorkrutoy65 и gvleps

Фото © Instagram / igorkrutoy65 и gvleps

И это заявление Пьехи подтверждает 49-летний шансонье Григорий Лепс, который борется с алкогольной зависимостью всю жизнь. В молодости артист выступал по барам и кабакам, а потому спиртное было его верным спутником. Но со временем организм начал сдавать, музыкант заработал себе серьёзную язву, которая в 1995 году отправила его в реанимацию. А в 2008-м он снова едва не погиб, когда перед концертом у него открылось кровотечение. Тогда Лепс решил завязать с алкоголем, но полностью отказаться от пагубной привычки не смог. Шансонье до сих пор позволяет себе рюмашку на праздник, но не более — он не хочет вновь оказаться на больничной койке.

Джессика Симпсон

Популярная 41-летняя певица Джессика Симпсон отказалась от алкоголя четыре года назад — и только сейчас показала, до какого ужасного состояния она себя тогда довела.

Я была неузнаваемой версией себя. Я должна была бросить, потому что мои сердце и разум неслись по кругу с одними и теми же эмоциями. Я была измождена, — поделилась она с подписчиками в "Инстаграме".

Фото © Instagram / jessicasimpson

Фото © Instagram / jessicasimpson

По мнению певицы, проблема заключалась не в алкоголизме, а в ней самой.

Я не любила себя и не уважала собственную силу. Теперь всё по-другому. Мне нужно было принять свои страхи и смириться с печальными моментами жизни, — открылась она перед аудиторией в 5,7 миллиона человек.

За что на самом деле Сергей Михалок избил фаната на концерте "Ляписа Трубецкого"

За что на самом деле Сергей Михалок избил фаната на концерте "Ляписа Трубецкого"

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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