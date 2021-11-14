Семейная пара решила снимать свою борьбу за жизнь, и теперь эти фото лечат от рака других людей
На протяжении трёх лет Анна и Джордан не выпускали камеру из рук, надеясь так отвлечься от жестокой реальности и сделать проект, который поддержит других в трудные времена.
Проект супружеской пары фотографов Анны и Джордана Раткопф из Нью-Йорка, США, набрал невероятную популярность в Сети. Но молодые родители делали это вовсе не для известности. Своеобразная фотосессия длиной в несколько лет помогла им преодолеть тяжёлый период в жизни. И своими снимками Раткопфы хотели помочь тем, кто оказался в похожей ситуации.
В 2016 году в день своего 37-летия Анна случайно обнаружила уплотнение в груди. Она сразу же обратилась в больницу, и там женщину повергло в шок известие о том, что у неё агрессивный рак груди. Всего пару лет назад Анна впервые родила и была уверена, что жизнь теперь будет только лучше. Но у её организма были на этот счёт другие планы, пишет Metro.
Анна увлекалась фотографией, поэтому всегда носила камеру с собой. Узнав о своём диагнозе, она попыталась отвлечься и начала снимать всё, что её окружало: убитых новостями близких, грустных девушек в больничном коридоре и, разумеется, себя. Так женщина решила сделать свой проект.
Фотография очень сильно отвлекает от настоящего и помогает вновь соединиться со своим телом. С камерой в руках ты всегда начинаешь думать о чём-то другом и видеть всё с иного ракурса. Ты больше не думаешь о том, что в тебя закачивают химические вещества. Ты думаешь о том, как удачнее снять портрет
Тяжело осознавать, что твоё тело тебя же предало. Меня убивала грудь, которая пару лет назад вскормила моего драгоценного сына. Это просто не укладывалось в голове, и фотография очень помогала
Для Джордана эти несколько лет тоже стали настоящим испытанием. И не только потому, что у его возлюбленной обнаружили смертельное заболевание. Когда парню было 11 лет, его мать прошла через такое же испытание, и это событие оставило глубокую травму. Поэтому Джордан был опустошён. Осознание того, что его маленький сын Джесси пройдёт через нечто похожее, вгоняло в отчаяние.
Чтобы справиться с новостями, Джордан принялся искать фотопроекты с девушками, у которых обнаружили рак груди. Но ему встречались либо снимки жутких шрамов, либо истории с печальным концом. Такие кадры испугали мужчину ещё сильнее, и он понял, что нужно брать дело в свои руки.
Те фото дали мне понять, что дела примут ужасный поворот, и это совсем меня не утешило. Я думал: как будет проходить химиотерапия? Как мы будем водить ребёнка в школу? Я не видел за теми кадрами реальной жизни, и это стало нашей целью. За что я люблю фотографию — она выручит тогда, когда ты не можешь подобрать слова
Но если спонтанные фотосессии помогали Анне добиться единения с телом, то у Джордана было всё наоборот. В нём существовали две личности: фотографа, который даже в самом кошмарном событии видит возможность для кадра, и любящего мужа, который постоянно находится в ужасе.
У нас были фото, когда Анна едва не умерла после химиотерапии. Организм плохо отреагировал на лечение. Я снял её спустя несколько минут, когда кризис миновал. Я тогда ещё подумал, что надо было снять Анну во время приступа. Такая была бы экспрессия, такой посыл для проекта! Это было страшно. В такие моменты линии размываются, и тебе приходится выбирать — быть фотографом или быть человеком
За время лечения Анна прошла несколько курсов химиотерапии, ей сделали операцию — сейчас рак находится в стадии ремиссии. Сперва своими фото пара делилась только с близкими и друзьями. Но когда в 2019 году врачи подарили супругам надежду, то они решили выложить кадры в широкий доступ. Сейчас Анне регулярно пишут незнакомые девушки в "Инстаграме" и благодарят за ту силу, которую им придают эти снимки.
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