Тренера по боксу из Астрахани отстранили за "жестокий" ролик с "набивкой" пресса ученику

Родители заступились за тренера, который "набивал" пресс ученикам-боксёрам. Видео © "ВКонтакте" / Боксёрский клуб Алескерова

Родители учеников одного из боксёрских клубов в Астрахани выступили против отстранения тренера Тапдыга Алескерова после публикации видео, где он "набивает" пресс одному из своих воспитанников. После появления ролика региональная Федерация бокса обвинила его в непрофессионализме.

"Такую методику используют многие тренеры. Каждый тренер тренирует по своей методике, и исключать, лишать работы, Федерация бокса Астрахани не должна была этого делать. Хочу отметить, что ребята, присутствующие на видео, делали это добровольно, по собственному желанию, никто их не принуждал", — написал тренер у себя в инстаграме.

В итоге ученики и их семьи записали коллективное видео в защиту руководителя секции. Воспитанники тренера подтвердили, что всё было по их согласию и никакого дискомфорта они не испытали, так как долго готовились. Родители также подчеркнули, что с приходом в секцию их дети всерьёз увлеклись спортом, стали вести здоровый и более дисциплинированный образ жизни. Многие мамы и папы приходили понаблюдать за тренировками и отметили профессионализм тренера.