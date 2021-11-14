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Суд арестовал жителя Оренбуржья, убившего жену и трёхлетнюю дочь

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

14 ноября, 10:21
<p>Обвиняемый на месте преступления. Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1628336/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Оренбургской области</a></p>

Обвиняемый на месте преступления. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

Кваркенский районный суд в Оренбургской области арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены и трёхлетней дочери. Ближайшие два месяца житель Оренбуржья проведёт в СИЗО, сообщили в пресс-службе инстанции.

"Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил заявленное ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится на официальном сайте районного суда.

Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

Как писал Лайф, тела 20-летней девушки и трёхлетнего ребёнка нашли в селе Кваркено Оренбургской области. Преступника на месте расправы не было, однако полицейским удалось оперативно задержать его.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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