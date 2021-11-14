Суд арестовал жителя Оренбуржья, убившего жену и трёхлетнюю дочь
В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Обвиняемый на месте преступления. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области
Кваркенский районный суд в Оренбургской области арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены и трёхлетней дочери. Ближайшие два месяца житель Оренбуржья проведёт в СИЗО, сообщили в пресс-службе инстанции.
"Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил заявленное ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится на официальном сайте районного суда.
Как писал Лайф, тела 20-летней девушки и трёхлетнего ребёнка нашли в селе Кваркено Оренбургской области. Преступника на месте расправы не было, однако полицейским удалось оперативно задержать его.
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