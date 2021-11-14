Суд арестовал жителя Оренбуржья, убившего жену и трёхлетнюю дочь

Кваркенский районный суд в Оренбургской области арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены и трёхлетней дочери. Ближайшие два месяца житель Оренбуржья проведёт в СИЗО, сообщили в пресс-службе инстанции.

"Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил заявленное ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится на официальном сайте районного суда.