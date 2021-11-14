Пользователи китайской соцсети WeChat рассказали о своих впечатлениях от русской кухни, и многие с восторгом перечислили блюда, которые им удалось попробовать. Так, жители КНР в первую очередь отметили борщ.

"Вместе с супругом ела это блюдо не только на обед, но ещё на завтрак и ужин", — отметила одна из читательниц.

Другой пользователь заметил, что в Шанхае настоящий русский борщ найти невозможно из-за банальной нехватки свёклы. Также иностранных гостей поразила окрошка, которую они окрестили "летним супом" и "настоящим спасением в жару", они добавили в этот список квас. По словам одной из читательниц, вкуснее всего квас, приготовленный дома.

Лакомством китайцы сочли вареники и пирожки — по мнению иностранцев, огромное количество начинки в них символизирует "всю силу русского народа". Один из читателей заметил, что после путешествия по Золотому кольцу не может забыть вкус горячей выпечки.

Китайцы также добавили в перечень русские пышки, "вкус которых ни с чем несравним": пользователь портала, попробовавший их в Петербурге, признался, что "за один укус душа наполняется счастьем". Список лучших продуктов также пополнил чёрный хлеб — в нём иностранцы оценили питательность и интересный вкус, а один читатель вовсе признал, что "русский хлеб стал его любовью".

Многие отметили красоту и вкус селёдки под шубой и блинов с начинкой, а также оценили умение россиян засаливать продукты, среди которых особенно выделяются огурцы.

"Если русский достаёт для вас банку маринованных овощей из шкафа, значит, это дружба на всю жизнь", — заметил читатель.