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"Прекратите детские угрозы": Британцев взбесили нападки Лондона на Москву из-за миграционного кризиса

Пользователи таблоида призвали правительство заняться собственными проблемами.

14 ноября, 09:56

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Читатели издания Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Британии Элизабет Трасс о том, что Россия виновна в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Они сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Соединённое Королевство переключиться на проблемы страны.

"Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — уверен пользователь с ником ThornInTheSide.

Юзер unfair призвал заняться контролем границ своей страны, прежде чем критиковать других. От читателей досталось Прити Сушиль Патель, главе МВД Великобритании.

Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе

Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе

"Патель сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают всё больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было чем им заплатить", — посетовал Oh Sure.

Читатель с ником thedigger счёл Элизабет Трасс некомпетентной, предположив, что ей придётся найти на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона компромат, чтобы сохранить работу.

"Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром", — подытожили сразу несколько британских пользователей Интернета.

Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.


Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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