"Прекратите детские угрозы": Британцев взбесили нападки Лондона на Москву из-за миграционного кризиса
Пользователи таблоида призвали правительство заняться собственными проблемами.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Читатели издания Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Британии Элизабет Трасс о том, что Россия виновна в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Они сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Соединённое Королевство переключиться на проблемы страны.
"Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — уверен пользователь с ником ThornInTheSide.
Юзер unfair призвал заняться контролем границ своей страны, прежде чем критиковать других. От читателей досталось Прити Сушиль Патель, главе МВД Великобритании.
"Патель сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают всё больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было чем им заплатить", — посетовал Oh Sure.
Читатель с ником thedigger счёл Элизабет Трасс некомпетентной, предположив, что ей придётся найти на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона компромат, чтобы сохранить работу.
"Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром", — подытожили сразу несколько британских пользователей Интернета.
Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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