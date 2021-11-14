Читатели издания Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Британии Элизабет Трасс о том, что Россия виновна в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Они сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Соединённое Королевство переключиться на проблемы страны.

"Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — уверен пользователь с ником ThornInTheSide.

Юзер unfair призвал заняться контролем границ своей страны, прежде чем критиковать других. От читателей досталось Прити Сушиль Патель, главе МВД Великобритании.

"Патель сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают всё больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было чем им заплатить", — посетовал Oh Sure.

Читатель с ником thedigger счёл Элизабет Трасс некомпетентной, предположив, что ей придётся найти на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона компромат, чтобы сохранить работу.