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В Подмосковье 17-летний подросток погиб при взрыве боеприпаса

Уточняется, что трагический инцидент произошёл ещё 12 ноября.

14 ноября, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В Подмосковье 17-летний подросток погиб из-за внезапно сработавшего боеприпаса. Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи с гибелью юноши.

"По предварительной информации, он погиб 12 ноября днём из-за неосторожного обращения с боеприпасами", — говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Детали происшествия в пресс-службе ведомства не уточнили. Там добавили, что в ближайшее время будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

В Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего месяц назад

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Ранее Лайф сообщал, что в Мордовии 17-летний подросток едва не погиб из-за сработавшего в его руках гранатомёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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