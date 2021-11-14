В Подмосковье 17-летний подросток погиб при взрыве боеприпаса

В Подмосковье 17-летний подросток погиб из-за внезапно сработавшего боеприпаса. Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи с гибелью юноши.

"По предварительной информации, он погиб 12 ноября днём из-за неосторожного обращения с боеприпасами", — говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Детали происшествия в пресс-службе ведомства не уточнили. Там добавили, что в ближайшее время будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.