Более 32 тысяч российских военных написали Географический диктант

На территории воинских частей и организаций Восточного военного округа прошла международная просветительская акция "Географический диктант". В ней приняли участие свыше 32 тысяч военнослужащих, их родственников, гражданского персонала и участников движения "Юнармия".

"На территориях воинских частей и организаций Восточного военного округа было развёрнуто более 300 площадок для написания диктанта. В зале Военного совета диктант написали представители командования округа, начальники управлений и служб, юнармейцы города Хабаровска", — говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Участникам были предложены тесты, где необходимо было ответить на вопросы о географическом расположении городов и субъектов, крупных озёр и рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Часть заданий была представлена в электронном формате. Вопросы на знание географии участникам с экранов задавали певица Пелагея, телеведущий Леонид Якубович и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акция "Географический диктант" была создана по инициативе Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина в 2015 году. С тех пор она ежегодно проводится Русским географическим обществом.