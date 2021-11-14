Депутат Госдумы огласила льготы для одиноких пенсионеров

Одинокие старики могут рассчитывать как на прибавку к пенсии, так и на льготный проезд, лекарства и услуги стоматолога. Об этом Ura.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Для одиноких пенсионеров предусмотрено социальное обслуживание на дому. Также ряд категорий имеет льготы по ЖКХ. Это для тех, кто проживает один. Эти меры господдержки существуют. Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения. Есть отдельные категории граждан, которые их получают, в том числе пенсионеры", — поделилась Екатерина Стенякина.

По словам депутата, некоторые виды льгот зависят от среднедушевого дохода. Например, доплаты к пенсии для того, чтобы её размер достиг прожиточного минимума. Если у пенсионера размер пенсии ниже прожиточного минимума, эта доплата подключается автоматически, вне зависимости от состава семьи, заключила эксперт.