В Гондурасе мэра убили прямо на митинге 15 выстрелами в упор
Напавшего задержали участники мероприятия и передали полиции. Версии насчёт вероятных организаторов расправы пока не выдвигались.
Фото © telesurtv.net / Javieraguileraf
Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен прямо на митинге на территории департамента Франсиско Морасан, расположенного в центральной части Гондураса. Об этом сообщил в субботу телеканал "Телесур".
Атака на представителя Либеральной партии произошла в момент его выступления на митинге перед сторонниками. Преступник выпустил в Гаитана 15 пуль. Напавшего задержали участники мероприятия и передали полиции.
Версии насчёт вероятных организаторов убийства пока не выдвигались. Либеральная партия осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.
Ранее сын убитого президента Гаити заявил, что на него тоже было совершено покушение. Он утверждает, что у него есть информация о расправе над отцом, но пока её разглашать не будет.
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