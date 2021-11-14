В Гондурасе мэра убили прямо на митинге 15 выстрелами в упор

Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен прямо на митинге на территории департамента Франсиско Морасан, расположенного в центральной части Гондураса. Об этом сообщил в субботу телеканал "Телесур".

Атака на представителя Либеральной партии произошла в момент его выступления на митинге перед сторонниками. Преступник выпустил в Гаитана 15 пуль. Напавшего задержали участники мероприятия и передали полиции.

Версии насчёт вероятных организаторов убийства пока не выдвигались. Либеральная партия осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.