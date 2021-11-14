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Лыжники Устюгов и Червоткин заняли второе и третье место в гонке на турнире в Финляндии

Отметим, что в пятёрку лучших по итогам заезда вошли сразу четыре представителя нашей страны.

14 ноября, 10:56
<p>Сергей Устюгов. Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance</p>

Сергей Устюгов. Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance

Российские лыжники Сергей Устюгов и Алексей Червоткин заняли второе и третье место по итогам 15-километровой гонки свободным стилем на турнире FIS в Финляндии.

Победителем стал Ийво Нисканен из Финляндии. Опередить Устюгова он сумел чуть больше чем на девять секунд. Червоткин же отстал почти на 22 секунды.

Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на турнире в Финляндии

Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на турнире в Финляндии

Добавим, что в пятёрку сильнейших вошли ещё два представителя нашей страны. Четвёртым стал Денис Спицов, пятёрку замкнул Иван Якимушкин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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