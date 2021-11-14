Лыжники Устюгов и Червоткин заняли второе и третье место в гонке на турнире в Финляндии

Российские лыжники Сергей Устюгов и Алексей Червоткин заняли второе и третье место по итогам 15-километровой гонки свободным стилем на турнире FIS в Финляндии.

Победителем стал Ийво Нисканен из Финляндии. Опередить Устюгова он сумел чуть больше чем на девять секунд. Червоткин же отстал почти на 22 секунды.