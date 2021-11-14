Младший сын Каддафи подал заявку на участие в выборах президента Ливии

Долгие годы он считался умершим, но в этом году внезапно "воскрес" и решил идти в политику.

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обратился в местный ЦИК с заявлением на участие кандидатом в предстоящих в стране президентских выборах. Об этом пишет телеканал Libya Al Ahrar.