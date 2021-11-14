Младший сын Каддафи подал заявку на участие в выборах президента Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обратился в местный ЦИК с заявлением на участие кандидатом в предстоящих в стране президентских выборах. Об этом пишет телеканал Libya Al Ahrar.

Саиф аль-Ислам подал заявление в региональную избирательную комиссию в городе Себха — исторической столицы южного региона Феццан. Президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения подготовили законодательную базу, которую парламент принял в сентябре и октябре соответственно.