Младший сын Каддафи подал заявку на участие в выборах президента Ливии
Долгие годы он считался умершим, но в этом году внезапно "воскрес" и решил идти в политику.
Фото © Getty Images / Simon Denyer / The Washington Post
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обратился в местный ЦИК с заявлением на участие кандидатом в предстоящих в стране президентских выборах. Об этом пишет телеканал Libya Al Ahrar.
Саиф аль-Ислам подал заявление в региональную избирательную комиссию в городе Себха — исторической столицы южного региона Феццан. Президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения подготовили законодательную базу, которую парламент принял в сентябре и октябре соответственно.
Ранее Лайф рассказывал про другого сына Муаммара Каддафи — Саади, который провёл некоторое время в тюрьме на родине, а после освобождения сразу же улетел за рубеж. Его же брат Саиф аль-Ислам, который хочет сейчас вернуться в политику, долгое время считался умершим, но потом вновь возник в информационном пространстве и даже дал интервью, в котором объявил о своих политических амбициях.
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