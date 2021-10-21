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Всё бесплатно, всё для людей: За что США и НАТО убили Муаммара Каддафи

После гибели лидера джамахирии Ливия скатилась практически в средневековье. Вопрос, за что убили Каддафи, всё это время остаётся открытым — на родине его любили, уважали и ценили.

20 октября, 21:40
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

За что убили Каддафи?

23 октября 2011 года повстанцы официально объявили о свержении лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи. Его считали одним из самых кровавых диктаторов в мире, однако местное население его практически боготворило. При короле Идрисе I, предшественнике Муаммара Каддафи, ливийский народ жил в нищете, а все доходы от продажи нефти шли на Запад, ведь права на месторождения принадлежали не местным компаниям, а британцам и американцам. После свержения короля и провозглашения Муаммаром республики (точнее — джамахирии, которая формально считается формой народовластия и прямой демократии) ситуация круто изменилась.

Доходы от продажи нефти, а это около десяти миллиардов долларов в год, стали распределяться на нужды государства и были поделены между гражданами страны в равной степени. До 2011 года страна добывала порядка 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, а каждая из 600 тысяч семей получала 7–10 тысяч долларов в год. Условия жизни для населения были практически коммунистическими: для обычных тружеников отсутствовала квартплата, пользование электроэнергией было бесплатным. Для молодых семей работала программа доступного жилья, в рамках которой им фактически дарились новые квартиры.

Фото © ТАСС / imago images / Dieter Bauer

Фото © ТАСС / imago images / Dieter Bauer

Образование и здравоохранение в Ливии времён Каддафи также были бесплатными. По приказу лидера Джамахирии часть аптек безвозмездно отпускала лекарства, а подделка фармацевтической продукции каралась смертной казнью. При Каддафи в Ливии открылась и сеть супермаркетов с символическими ценами на продукты. Все кредиты от государственных банков были беспроцентными, а бензин, чистый как слеза младенца, стоил дешевле воды. Проблема с бомжами и безработными также отсутствовала — их попросту не было.

Средняя продолжительность жизни при Каддафи выросла практически вдвое — с 40 до 72 лет. ВВП вырос до 14 тысяч долларов на душу населения, доля грамотных среди жителей страны выросла до 90 %, а ещё, что особенно примечательно, были запрещены браки среди детей. Конец практически идеальной жизни на нефтяных деньгах положила политическая борьба между племенами Триполитании, откуда был родом сам Каддафи, и Киренаики, где располагались основные месторождения нефти.

Последний король Ливии Идрис родился в Киренаике. При его правлении племена этого региона находились в привилегированном положении. Однако свергнувший его Муаммар Каддафи положил этому конец. Новой элитой стали выходцы из его родного племени ад-Каддафа, которые заняли ключевые посты в стране. Элитные армейские части также комплектовались ими.

При этом доход от нефтяных месторождений Ливии, расположенных в основном в Киренаике, распределялся преимущественно среди лояльных Каддафи племён, что вызывало жгучее недовольство местного населения, как и тот факт, что Каддафи перенёс столицу страны из Бенгази (крупнейший город Киренаики) в Триполи.

Повстанцы Киренаики, недовольные долгим засильем у власти выходца из другого племени, выступили против официальной власти, и, если бы их не поддержало НАТО, шансы бунтовщиков свелись бы к нулю, но в игру включились Ми-6, ЦРУ и Моссад, и в итоге получилось как получилось.

Сын Муаммара Каддафи освободился из тюрьмы и сразу улетел за рубеж

Сын Муаммара Каддафи освободился из тюрьмы и сразу улетел за рубеж

Золотой динар и компромат на Саркози

Фото © ТАСС / imago images / Sven Simon

Фото © ТАСС / imago images / Sven Simon

После мирового кризиса 2008 года роль доллара как средства платежа за все мировые ресурсы пошатнулась. Муаммар Каддафи осознал слабость американской валюты одним из первых на африканском континенте. В 2009 году он впервые призвал арабский и африканский мир к переходу к расчётам (для начала между собой) в единой валюте. Золотой динар должен был обеспечить ценность добываемых в Африке ресурсов, но предложение Каддафи сначала вывело из себя некоторых монархов залива, а следом за ними израильское правительство, ЕС и США. После этого на правительство Ливии начали давить: чиновникам замораживали счета, а с блокировкой денег в западных банках позднее столкнулся и сам Каддафи. Но были и согласные. Соседние с Ливией страны — Алжир, Мали, Нигер, Чад и Судан — поддержали введение в оборот золотого динара. Подписать все документы лидеры стран должны были в 2010–2011 годах.

По другой версии, инициатива об уничтожении страны исходила не от банкиров или тайного мирового правительства, а от вполне конкретного политика — президента Франции Николя Саркози, предвыборную кампанию которого Каддафи оплатил практически полностью. Много лет связь президента Франции и ливийского лидера отвергали, но 1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к году тюрьмы и двум условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. А в сентябре 2021 года Саркози предъявили обвинения в превышении лимита расходования средств на избирательную кампанию и дополнительно приговорили к году тюремного заключения. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибкой участие Франции во вторжении в Ливию в 2011 году и осудил всё, что было сделано с этой страной.

Согласно третьей версии событий, США и Европа убили Каддафи превентивно. Бывший полковник, который славился дурным нравом и любил (особенно по молодости) напоминать о себе сотрудничеством с террористами, вдруг решил купить ядерное оружие и технологию его производства у одной из бывших советских республик. Такой наглости ему, конечно, простить не смогли.

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Почему Каддафи не сбежал?

Фото © ТАСС / imago/Sven Simon

Фото © ТАСС / imago/Sven Simon

Можно долго рассказывать про одиозность и экстравагантность фигуры Муаммара Каддафи, а также о том, что его джамахирия — фактически диктатура одного человека, а не "город солнца", как было заявлено в его "Зелёной книге". Но после гибели этого человека для страны наступили самые мрачные времена за всю историю. Символично, что в этот же период посевы на полях Ливии уничтожила саранча, а в Коране это является символом Дня Суда. Всё на самом деле прозаично: Каддафи тратил миллионы на уничтожение сельскохозяйственных паразитов и содержание полей там, где раньше не росли даже сорняки, и после него некому стало заниматься этим.

Ливия распалась на несколько территорий. В стране воцарилось двоевластие: одно правительство заседает в Тобруке, другое, как его называют, — "Новый всеобщий национальный конгресс" — в Триполи. Уроки истории, включая нашу собственную, если говорить о двоевластии после Февральской революции, показывают, что на таком фундаменте ничего прочного не построишь. До 2020 года правительство Тобрука, которое возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, пребывало в состоянии перманентной войны с правительством Триполи во главе с Фаизом Сараджем. Да и если бы это было единственным последствием гражданской войны.

Сделанный для Каддафи "майбах" выставили на аукцион за миллион евро

Сделанный для Каддафи "майбах" выставили на аукцион за миллион евро

Террористы вместо лидера

Фото © ТАСС / AP Photo / Yousef Murad

Фото © ТАСС / AP Photo / Yousef Murad

На волне всеобщего хаоса в стране укрепились радикальные боевики, объявленные врагами во всех цивилизованных странах. Ливия, с одной стороны, резко откатилась в варварство, ведь часть территорий, находящихся под контролем тех или иных племён, объявили себя автономными, с другой — подлила масла в огонь европейской проблемы с мигрантами, для которых разорённая страна, по сути, стала незапираемыми воротами.

Уровень экономического развития страны сейчас сопоставим с 1970 годом. Почти моментально после проведения операции "Рассвет Одиссеи" и убийства Каддафи заговорщиками ВВП на душу населения упал до 4800 долларов и страна откатилась с 18-го на 120-е место в мире по темпам экономического развития. Вся налаженная при Каддафи инфраструктура безнадёжно разрушена — по подсчётам экспертов, сделанным в 2011 году, на её восстановление понадобится 14 млрд долларов, а если прождать ещё 12–15 лет, то эта сумма увеличится в пять раз.

Ситуацию спасли бы 150 млрд долларов государственных ливийских денег, зависших на зарубежных счетах, но они находятся даже не в стадии временной заморозки, а настоящей финансовой арктической зимы. Американские и европейские банки просто не отвечают на запросы о состоянии ливийской валюты на этих счетах и делают вид, что этих денег как бы и не было там вообще, и куда они двинулись дальше — решительно непонятно. Для рядовых граждан это значит буквально: отсутствие электричества, денег, нормальной медицины и образования, голод, болезни. Нефтяные месторождения, из-за которых, в частности, начался сыр-бор, сейчас либо контролируются террористами, либо заморожены и не приносят денег.

24 декабря этого года в стране состоятся президентские выборы, но они вряд ли приведут к какому-то порядку, ведь на сегодняшний момент в Ливии одновременно действует два закона о выборах президента, и не исключено, что избирательная кампания лишь усугубит противоречия и переведёт страну на новый этап разрушения.

Эксперт оценила шансы ливийского фельдмаршала стать вторым Каддафи

Эксперт оценила шансы ливийского фельдмаршала стать вторым Каддафи

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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