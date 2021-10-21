За что США и НАТО убили Муаммара Каддафи После гибели лидера джамахирии Ливия скатилась практически в средневековье. Вопрос, за что убили Каддафи, всё это время остаётся открытым — на родине его любили, уважали и ценили. 66483 66483 Фото © Getty Images

За что убили Каддафи?

23 октября 2011 года повстанцы официально объявили о свержении лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи. Его считали одним из самых кровавых диктаторов в мире, однако местное население его практически боготворило. При короле Идрисе I, предшественнике Муаммара Каддафи, ливийский народ жил в нищете, а все доходы от продажи нефти шли на Запад, ведь права на месторождения принадлежали не местным компаниям, а британцам и американцам. После свержения короля и провозглашения Муаммаром республики (точнее — джамахирии, которая формально считается формой народовластия и прямой демократии) ситуация круто изменилась.

Доходы от продажи нефти, а это около десяти миллиардов долларов в год, стали распределяться на нужды государства и были поделены между гражданами страны в равной степени. До 2011 года страна добывала порядка 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, а каждая из 600 тысяч семей получала 7–10 тысяч долларов в год. Условия жизни для населения были практически коммунистическими: для обычных тружеников отсутствовала квартплата, пользование электроэнергией было бесплатным. Для молодых семей работала программа доступного жилья, в рамках которой им фактически дарились новые квартиры.

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Образование и здравоохранение в Ливии времён Каддафи также были бесплатными. По приказу лидера Джамахирии часть аптек безвозмездно отпускала лекарства, а подделка фармацевтической продукции каралась смертной казнью. При Каддафи в Ливии открылась и сеть супермаркетов с символическими ценами на продукты. Все кредиты от государственных банков были беспроцентными, а бензин, чистый как слеза младенца, стоил дешевле воды. Проблема с бомжами и безработными также отсутствовала — их попросту не было.

Средняя продолжительность жизни при Каддафи выросла практически вдвое — с 40 до 72 лет. ВВП вырос до 14 тысяч долларов на душу населения, доля грамотных среди жителей страны выросла до 90 %, а ещё, что особенно примечательно, были запрещены браки среди детей. Конец практически идеальной жизни на нефтяных деньгах положила политическая борьба между племенами Триполитании, откуда был родом сам Каддафи, и Киренаики, где располагались основные месторождения нефти.

Последний король Ливии Идрис родился в Киренаике. При его правлении племена этого региона находились в привилегированном положении. Однако свергнувший его Муаммар Каддафи положил этому конец. Новой элитой стали выходцы из его родного племени ад-Каддафа, которые заняли ключевые посты в стране. Элитные армейские части также комплектовались ими.

При этом доход от нефтяных месторождений Ливии, расположенных в основном в Киренаике, распределялся преимущественно среди лояльных Каддафи племён, что вызывало жгучее недовольство местного населения, как и тот факт, что Каддафи перенёс столицу страны из Бенгази (крупнейший город Киренаики) в Триполи.

Повстанцы Киренаики, недовольные долгим засильем у власти выходца из другого племени, выступили против официальной власти, и, если бы их не поддержало НАТО, шансы бунтовщиков свелись бы к нулю, но в игру включились Ми-6, ЦРУ и Моссад, и в итоге получилось как получилось.

Золотой динар и компромат на Саркози

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После мирового кризиса 2008 года роль доллара как средства платежа за все мировые ресурсы пошатнулась. Муаммар Каддафи осознал слабость американской валюты одним из первых на африканском континенте. В 2009 году он впервые призвал арабский и африканский мир к переходу к расчётам (для начала между собой) в единой валюте. Золотой динар должен был обеспечить ценность добываемых в Африке ресурсов, но предложение Каддафи сначала вывело из себя некоторых монархов залива, а следом за ними израильское правительство, ЕС и США. После этого на правительство Ливии начали давить: чиновникам замораживали счета, а с блокировкой денег в западных банках позднее столкнулся и сам Каддафи. Но были и согласные. Соседние с Ливией страны — Алжир, Мали, Нигер, Чад и Судан — поддержали введение в оборот золотого динара. Подписать все документы лидеры стран должны были в 2010–2011 годах.



По другой версии, инициатива об уничтожении страны исходила не от банкиров или тайного мирового правительства, а от вполне конкретного политика — президента Франции Николя Саркози, предвыборную кампанию которого Каддафи оплатил практически полностью. Много лет связь президента Франции и ливийского лидера отвергали, но 1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к году тюрьмы и двум условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. А в сентябре 2021 года Саркози предъявили обвинения в превышении лимита расходования средств на избирательную кампанию и дополнительно приговорили к году тюремного заключения. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибкой участие Франции во вторжении в Ливию в 2011 году и осудил всё, что было сделано с этой страной.

Согласно третьей версии событий, США и Европа убили Каддафи превентивно. Бывший полковник, который славился дурным нравом и любил (особенно по молодости) напоминать о себе сотрудничеством с террористами, вдруг решил купить ядерное оружие и технологию его производства у одной из бывших советских республик. Такой наглости ему, конечно, простить не смогли.

Почему Каддафи не сбежал?

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Можно долго рассказывать про одиозность и экстравагантность фигуры Муаммара Каддафи, а также о том, что его джамахирия — фактически диктатура одного человека, а не "город солнца", как было заявлено в его "Зелёной книге". Но после гибели этого человека для страны наступили самые мрачные времена за всю историю. Символично, что в этот же период посевы на полях Ливии уничтожила саранча, а в Коране это является символом Дня Суда. Всё на самом деле прозаично: Каддафи тратил миллионы на уничтожение сельскохозяйственных паразитов и содержание полей там, где раньше не росли даже сорняки, и после него некому стало заниматься этим.

Ливия распалась на несколько территорий. В стране воцарилось двоевластие: одно правительство заседает в Тобруке, другое, как его называют, — "Новый всеобщий национальный конгресс" — в Триполи. Уроки истории, включая нашу собственную, если говорить о двоевластии после Февральской революции, показывают, что на таком фундаменте ничего прочного не построишь. До 2020 года правительство Тобрука, которое возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, пребывало в состоянии перманентной войны с правительством Триполи во главе с Фаизом Сараджем. Да и если бы это было единственным последствием гражданской войны.

Террористы вместо лидера

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На волне всеобщего хаоса в стране укрепились радикальные боевики, объявленные врагами во всех цивилизованных странах. Ливия, с одной стороны, резко откатилась в варварство, ведь часть территорий, находящихся под контролем тех или иных племён, объявили себя автономными, с другой — подлила масла в огонь европейской проблемы с мигрантами, для которых разорённая страна, по сути, стала незапираемыми воротами.

Уровень экономического развития страны сейчас сопоставим с 1970 годом. Почти моментально после проведения операции "Рассвет Одиссеи" и убийства Каддафи заговорщиками ВВП на душу населения упал до 4800 долларов и страна откатилась с 18-го на 120-е место в мире по темпам экономического развития. Вся налаженная при Каддафи инфраструктура безнадёжно разрушена — по подсчётам экспертов, сделанным в 2011 году, на её восстановление понадобится 14 млрд долларов, а если прождать ещё 12–15 лет, то эта сумма увеличится в пять раз.

Ситуацию спасли бы 150 млрд долларов государственных ливийских денег, зависших на зарубежных счетах, но они находятся даже не в стадии временной заморозки, а настоящей финансовой арктической зимы. Американские и европейские банки просто не отвечают на запросы о состоянии ливийской валюты на этих счетах и делают вид, что этих денег как бы и не было там вообще, и куда они двинулись дальше — решительно непонятно. Для рядовых граждан это значит буквально: отсутствие электричества, денег, нормальной медицины и образования, голод, болезни. Нефтяные месторождения, из-за которых, в частности, начался сыр-бор, сейчас либо контролируются террористами, либо заморожены и не приносят денег.

24 декабря этого года в стране состоятся президентские выборы, но они вряд ли приведут к какому-то порядку, ведь на сегодняшний момент в Ливии одновременно действует два закона о выборах президента, и не исключено, что избирательная кампания лишь усугубит противоречия и переведёт страну на новый этап разрушения.