В Польше заявили о подготовке мощного штурма границы со стороны Белоруссии

Польская погранслужба заметила на белорусской стороне границы признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. Об этом ведомство сообщило в воскресенье в Twitter.

"После "спокойной" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится всё больше групп вооружённых офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что некоторые палатки свернули, а "иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб".

"Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы", — подчеркнули пограничники, заверив, что совместно с польской полицией и армией готовы действовать.