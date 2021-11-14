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В Польше заявили о подготовке мощного штурма границы со стороны Белоруссии

Погранохрана отметила движение среди мигрантов и прирост групп вооружённых офицеров белорусских служб.

14 ноября, 11:15
<p>Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА

Польская погранслужба заметила на белорусской стороне границы признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. Об этом ведомство сообщило в воскресенье в Twitter.

"После "спокойной" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится всё больше групп вооружённых офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что некоторые палатки свернули, а "иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб".

"Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы", — подчеркнули пограничники, заверив, что совместно с польской полицией и армией готовы действовать.

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая

Ранее Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Отмечается, что беженцы бросаются камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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