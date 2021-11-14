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Путин отметил готовность России помочь в разрешении миграционного кризиса

Глава государства рассказал, что о кризисе с беженцами узнал из СМИ и несколько раз поднимал этот вопрос в разговорах с белорусским коллегой.

14 ноября, 11:24
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Леонид Щеглов / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению кризиса], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", — сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".

Российский лидер отметил, что о ситуации на белорусско-польской границе узнал из СМИ и до этого не обсуждал данный вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Однако, когда возник этот кризис, главы двух государств уже дважды по телефону говорили на эту тему.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и не оставляют попыток прорваться через границу.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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