Свобода мысли и выбора присущи России, но стремление либералов услужливо копировать зарубежные образцы не является истинным либерализмом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Если либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников.

Путин счёл не лучшим вариантом плагиат с зарубежного образца якобы истинного либерализма. Говоря об истинном либерализме, президент вспомнил слова Фёдора Достоевского: "Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги".

По мнению президента, ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если у неё нет такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли. Поэтому, по его словам, если говорить с современных позиций, то дискуссия между славянофилами и западниками "немножко поверхностная". Более того, президент призвал сначала определиться с содержанием понятий "либерал" и "либеральная мысль".

Кроме того, он считает, что если российские либералы действительно хотят добра своей стране, то им легко будет найти общий язык и с так называемыми почвенниками и славянофилами, поскольку и славянофилы, и западники, если ставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны, то у них цель-то общая, подчеркнул президент.

"Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели", — заключил российский лидер.