На Ваганьковском кладбище появился памятник Армену Джигарханяну

"Вчера был очень важный день, мы и многие ждали этого момента, чтобы убедиться, что мы двигаем дело Армена Борисовича. Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти", — сказал он на церемонии открытия памятника.