На Ваганьковском кладбище появился памятник Армену Джигарханяну
Великий артист и режиссёр ушёл из жизни год назад в возрасте 85 лет.
Скриншот из видео © LIFE
На Ваганьковском кладбище появился памятник Армену Джигарханяну. Видео © LIFE
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. На церемонии присутствовал сын актёра Степан, а также другие его близкие и знакомые.
Как рассказал художественный руководитель театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров, накануне там состоялась премьера, что говорит о том, что дело народного артиста живёт.
"Вчера был очень важный день, мы и многие ждали этого момента, чтобы убедиться, что мы двигаем дело Армена Борисовича. Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти", — сказал он на церемонии открытия памятника.
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Напомним, народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Как сообщал Лайф, в его театре смерть артиста назвали большой трагедией, а в Мосгордуме заявили, что в столице могут увековечить память об Армене Борисовиче.
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