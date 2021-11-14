В Москве простились с сатириком Виктором Коклюшкиным
Проводить его в последний путь пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.
Фото © Кино-театр.ру
В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве завершилось прощание с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, который скончался 11 ноября в возрасте 75 лет.
Проводить писателя в последний путь в Большой зал ЦДЛ пришли члены семьи, его многочисленные друзья и коллеги. Похороны сатирика состоятся на Щербинском кладбище.
Напомним, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его сочинения исполняли многие артисты, в том числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.
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