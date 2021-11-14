НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве простились с сатириком Виктором Коклюшкиным

Проводить его в последний путь пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

14 ноября, 11:49
<p>Фото © Кино-театр.ру</p>

Фото © Кино-театр.ру

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве завершилось прощание с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, который скончался 11 ноября в возрасте 75 лет.

Проводить писателя в последний путь в Большой зал ЦДЛ пришли члены семьи, его многочисленные друзья и коллеги. Похороны сатирика состоятся на Щербинском кладбище.

"Подошёл и поздравил": Юморист Лукинский вспомнил, как Коклюшкин повлиял на его творческий путь

"Подошёл и поздравил": Юморист Лукинский вспомнил, как Коклюшкин повлиял на его творческий путь

Напомним, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его сочинения исполняли многие артисты, в том числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1