В Москве простились с сатириком Виктором Коклюшкиным

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве завершилось прощание с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, который скончался 11 ноября в возрасте 75 лет.

Проводить писателя в последний путь в Большой зал ЦДЛ пришли члены семьи, его многочисленные друзья и коллеги. Похороны сатирика состоятся на Щербинском кладбище.