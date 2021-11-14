Вперёд, парни: Сборная России назвала состав на решающий матч года против Хорватии
Команда Валерия Карпина попадёт напрямую на ЧМ-2022, если не проиграет грозному сопернику.
Фото РФС
Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии, который станет решающим в борьбе за выход на турнир.
В воротах сыграет Матвей Сафонов. В обороне выйдут Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев и Фёдор Кудряшов. В центре сыграют Александр Головин, Дмитрий Баринов и Даниил Фомин. Выше — Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов и Фёдор Смолов.
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Напомним, что матч против Хорватии станет решающим для команды Валерия Карпина в вопросе выхода на ЧМ-2022. Нашей сборной достаточно не проиграть, чтобы отправиться на мундиаль. Встреча в Сплите начнётся в 17:00 по московскому времени.
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