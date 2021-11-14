Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии, который станет решающим в борьбе за выход на турнир.

В воротах сыграет Матвей Сафонов. В обороне выйдут Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев и Фёдор Кудряшов. В центре сыграют Александр Головин, Дмитрий Баринов и Даниил Фомин. Выше — Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов и Фёдор Смолов.