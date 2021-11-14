Руководство МЮ попытается убедить Зидана стать новым главным тренером команды

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено убедить Зинедина Зидана возглавить команду в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера. Об этом пишет Times.

По данным издания, в Манчестере уверены, что наличие в составе Криштиану Роналду и Рафаэля Варана может помочь продвинуться в переговорах с французским специалистом.