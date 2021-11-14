Руководство МЮ попытается убедить Зидана стать новым главным тренером команды
Ранее стало известно, что манкунианцы могут отправить в отставку Уле Гуннара Сульшера из-за результатов в последних матчах.
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Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено убедить Зинедина Зидана возглавить команду в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера. Об этом пишет Times.
По данным издания, в Манчестере уверены, что наличие в составе Криштиану Роналду и Рафаэля Варана может помочь продвинуться в переговорах с французским специалистом.
Напомним, информация о возможном увольнении Сульшера появилась в СМИ после разгромного поражения МЮ от "Ливерпуля" на домашнем стадионе. Позднее стало известно, что наставнику дали три матча на исправление ситуации — с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити".
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