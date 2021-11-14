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Руководство МЮ попытается убедить Зидана стать новым главным тренером команды

Ранее стало известно, что манкунианцы могут отправить в отставку Уле Гуннара Сульшера из-за результатов в последних матчах.

14 ноября, 12:36
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено убедить Зинедина Зидана возглавить команду в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера. Об этом пишет Times.

По данным издания, в Манчестере уверены, что наличие в составе Криштиану Роналду и Рафаэля Варана может помочь продвинуться в переговорах с французским специалистом.

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Напомним, информация о возможном увольнении Сульшера появилась в СМИ после разгромного поражения МЮ от "Ливерпуля" на домашнем стадионе. Позднее стало известно, что наставнику дали три матча на исправление ситуации — с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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