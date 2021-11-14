Сборная России по футболу уступила Хорватии со счётом 0:1 и не сумела напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

С первых минут хозяева бросились вперёд и обрушили целый град атак на наши ворота. По-настоящему хорош был Матвей Сафонов, который спасал в каждой ситуации. Стоит отметить, что подшефные Валерия Карпина долгое время вообще никак не могли выйти в атаку из-за сумасшедшего прессинга подшефных Златко Далича.

Во втором тайме хорваты лишь усиливали давление, однако редкие атаки стали совершать и наши футболисты. Правда, ничего опасного у чужих ворот придумать им не удавалось. Трагедия случилась за 10 минут до конца встречи, когда навес с левого фланга в свои ворота замкнул Фёдор Кудряшов. 0:1 — и сборная России попыталась рвануть вперёд.