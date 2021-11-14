Не дотерпели: Сборная России проиграла Хорватии и не вышла на ЧМ по футболу
Встреча получилась для нашей команды крайне тяжёлой не только из-за давления соперников, но и причудливой погоды.
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Сборная России по футболу уступила Хорватии со счётом 0:1 и не сумела напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
С первых минут хозяева бросились вперёд и обрушили целый град атак на наши ворота. По-настоящему хорош был Матвей Сафонов, который спасал в каждой ситуации. Стоит отметить, что подшефные Валерия Карпина долгое время вообще никак не могли выйти в атаку из-за сумасшедшего прессинга подшефных Златко Далича.
Во втором тайме хорваты лишь усиливали давление, однако редкие атаки стали совершать и наши футболисты. Правда, ничего опасного у чужих ворот придумать им не удавалось. Трагедия случилась за 10 минут до конца встречи, когда навес с левого фланга в свои ворота замкнул Фёдор Кудряшов. 0:1 — и сборная России попыталась рвануть вперёд.
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Однако спасти положение дел не удалось. В итоге команда Валерия Карпина отправляется в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022, тогда как сборная Хорватии заняла первое место и вышла в Катар напрямую.
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