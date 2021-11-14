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Даниил Медведев с победы стартовал на итоговом турнире АТР

Стоит отметить, что именно наш соотечественник является действующим победителем этого соревнования.

14 ноября, 15:42
<p>Фото © ТАСС / AP /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Luca Bruno</p>

Фото © ТАСС / AP / Luca Bruno

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на итоговом турнире АТР в Турине.

В первом матче он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась два часа три минуты. Добавим, что именно Медведев является действующим победителем турнира.

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Отметим, что призовой фонд турнира составляет 7,2 миллиона долларов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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