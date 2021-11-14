Даниил Медведев с победы стартовал на итоговом турнире АТР
Стоит отметить, что именно наш соотечественник является действующим победителем этого соревнования.
Фото © ТАСС / AP / Luca Bruno
Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на итоговом турнире АТР в Турине.
В первом матче он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась два часа три минуты. Добавим, что именно Медведев является действующим победителем турнира.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 7,2 миллиона долларов.
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