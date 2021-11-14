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В страшном ДТП в Башкирии пострадало семь человек

По предварительной версии, причиной столкновения могло послужить осложнение погодной обстановки.

14 ноября, 16:21
<p>Фото ©<a href="https://t.me/mediamvd/7986" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Telegram-канал "МВД Медиа"</a></p>

Фото © Telegram-канал "МВД Медиа"

Семерых человек, в том числе девятилетнюю девочку, госпитализировали в результате столкновения отечественной машины с иномаркой в башкирском Белорецке, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

"В результате ДТП оба водителя, а также 49-летняя пассажирка "Лады" госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась и четверым пассажирам иномарки, женщинам 25, 60 лет, 20-летнему мужчине, девятилетней девочке", — заявили в ведомстве.

Столкнулись автомобили "Лада-Гранта", за рулём которой был 38-летний житель Бурзянского района, и встречный Chevrolet Cobalt с 30-летним водителем. По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. По предварительной версии, причиной столкновения могло послужить осложнение погодной обстановки.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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