В страшном ДТП в Башкирии пострадало семь человек
По предварительной версии, причиной столкновения могло послужить осложнение погодной обстановки.
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Семерых человек, в том числе девятилетнюю девочку, госпитализировали в результате столкновения отечественной машины с иномаркой в башкирском Белорецке, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
"В результате ДТП оба водителя, а также 49-летняя пассажирка "Лады" госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась и четверым пассажирам иномарки, женщинам 25, 60 лет, 20-летнему мужчине, девятилетней девочке", — заявили в ведомстве.
Столкнулись автомобили "Лада-Гранта", за рулём которой был 38-летний житель Бурзянского района, и встречный Chevrolet Cobalt с 30-летним водителем. По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. По предварительной версии, причиной столкновения могло послужить осложнение погодной обстановки.
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в другом страшном ДТП в Башкирии.
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