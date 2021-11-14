В Хабаровском крае дальнобойщик вторую неделю выживает в упавшей в кювет фуре
Бросить грузовик водитель опасается из-за того, что его разберут на запчасти.
Фото © Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана
В Хабаровском крае водитель фуры, которая съехала из-за скользкой дороги в кювет, уже две недели живёт в машине. Известно, что МЧС ехать на помощь отказалось, а бульдозер от ГИБДД не справился.
Ситуацией занялись власти Дагестана, откуда шофёр родом. По данным Министерства по национальной политике и делам религий республики, инцидент произошёл 29 октября на грунтовой трассе из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Сейчас водителю помогают местные жители.
"По поручению главы ведомства сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего", — уточнили в дагестанском министерстве.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время решением проблемы занимается Минтранс Хабаровского края, на место происшествия планируется отправить спецтехнику.
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