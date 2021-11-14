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Цымбалюк-Романовская записала песню "Вечная любовь" в память о Джигарханяне

Музыкальное произведение она исполняет в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой.

14 ноября, 15:54
<p>Фото © ТАСС/Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС/Александр Щербак

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская записала песню о любви в честь годовщины со дня смерти артиста, признавшись в беседе с "Вечерней Москвой", что композицию она посвятила экс-супругу.

"Мы записали свою версию композицию "Вечная любовь" из кинофильма "Тегеран-43". Выбор пал именно на эту песню неслучайно. Люди, которые её написали, знали жизнь, понимали её и имели реальное представление о настоящей любви", — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская, отметив, что музыкальное произведение она исполняет в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой.

Она пообещала разместить песню в своих социальных сетях и на музыкальных платформах. Цымбалюк-Романовская также отметила, что таким образом она захотела увековечить свою любовь к народному артисту Джигарханяну.

На Ваганьковском кладбище появился памятник Армену Джигарханяну

На Ваганьковском кладбище появился памятник Армену Джигарханяну

Напомним, народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Как сообщал Лайф, в его театре смерть артиста назвали большой трагедией, а в Мосгордуме заявили, что в столице могут увековечить память об Армене Борисовиче.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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