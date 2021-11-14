Цымбалюк-Романовская записала песню "Вечная любовь" в память о Джигарханяне
Музыкальное произведение она исполняет в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой.
Фото © ТАСС/Александр Щербак
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская записала песню о любви в честь годовщины со дня смерти артиста, признавшись в беседе с "Вечерней Москвой", что композицию она посвятила экс-супругу.
"Мы записали свою версию композицию "Вечная любовь" из кинофильма "Тегеран-43". Выбор пал именно на эту песню неслучайно. Люди, которые её написали, знали жизнь, понимали её и имели реальное представление о настоящей любви", — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская, отметив, что музыкальное произведение она исполняет в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой.
Она пообещала разместить песню в своих социальных сетях и на музыкальных платформах. Цымбалюк-Романовская также отметила, что таким образом она захотела увековечить свою любовь к народному артисту Джигарханяну.
Напомним, народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Как сообщал Лайф, в его театре смерть артиста назвали большой трагедией, а в Мосгордуме заявили, что в столице могут увековечить память об Армене Борисовиче.
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