В Балашихе несколько парней напали на семью с ребёнком из-за замечания

В подмосковной Балашихе на семью с маленьким ребёнком напали из-за замечания, которое отец семейства сделал незнакомцу у подъезда дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"12 ноября в микрорайоне Кучино города Балашиха на проспекте Жуковского между жителями одного многоквартирного дома произошёл конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения", — уточнили в пресс-службе.

Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до семи лет. В областной прокуратуре взяли дело под контроль, участники инцидента установлены.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошёл вечером, когда мужчина возвращался с женой и маленьким ребёнком домой. Он увидел, что некий на тот момент неизвестный мужчина непристойно ведёт себя у подъезда дома, и сделал ему замечание. Затем между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в потасовку. На помощь неизвестному пришли ещё несколько парней, которые подсобили в избиении отца семейства. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.