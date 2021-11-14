В Китае нашли следы коронавируса на товарах из России

В городе Хэйхэ китайской провинция Хэйлунцзян, на северо-востоке страны, нашли образцы коронавируса на товарах, прибывших из РФ. Об этом сообщил городской Центр по контролю и профилактике заболеваний.

О результатах проверки на городском складе, где хранятся импортированные из РФ товары, медики сообщили в соцсети WeChat. По их данным, вирус нашли на внешней упаковке четырёх видов российской продукции: шоколадные вафли бренда KONTI (дата производства 4 августа), печенье KONTI (4 августа), желейные конфеты со вкусом дыни KONTI (17 августа), а также сухое молоко (8 октября 2020 года). Точное число упаковок, на которых был обнаружен вирус, не сообщается.

Местным жителям, которые успели купить данную продукцию, рекомендовали продезинфицировать и запечатать упаковки с товаром. Также им необходимо доложить об этом в Центр контроля и профилактики заболеваний. Между тем специалисты проверили указанные товары в местах их реализации, и тест на ковид показал отрицательный результат.