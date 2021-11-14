НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Китае нашли следы коронавируса на товарах из России

Местным жителям, которые успели купить данную продукцию, рекомендовали продезинфицировать и запечатать упаковки.

14 ноября, 15:31
<p>Фото © Getty Images / Ma Mingyan / China News Service </p>

Фото © Getty Images / Ma Mingyan / China News Service

В городе Хэйхэ китайской провинция Хэйлунцзян, на северо-востоке страны, нашли образцы коронавируса на товарах, прибывших из РФ. Об этом сообщил городской Центр по контролю и профилактике заболеваний.

О результатах проверки на городском складе, где хранятся импортированные из РФ товары, медики сообщили в соцсети WeChat. По их данным, вирус нашли на внешней упаковке четырёх видов российской продукции: шоколадные вафли бренда KONTI (дата производства 4 августа), печенье KONTI (4 августа), желейные конфеты со вкусом дыни KONTI (17 августа), а также сухое молоко (8 октября 2020 года). Точное число упаковок, на которых был обнаружен вирус, не сообщается.

В граничащем с Россией городе Китая заплатят за информацию об источнике вспышки ковида

В граничащем с Россией городе Китая заплатят за информацию об источнике вспышки ковида

Местным жителям, которые успели купить данную продукцию, рекомендовали продезинфицировать и запечатать упаковки с товаром. Также им необходимо доложить об этом в Центр контроля и профилактики заболеваний. Между тем специалисты проверили указанные товары в местах их реализации, и тест на ковид показал отрицательный результат.

Кстати, ранее в Китае заявили о резком росте товарооборота с Россией. Импорт из РФ ненамного всё же превысил объёмы экспорта из КНР. В прошлом же году объём товарооборота на фоне пандемии ковида, наоборот, снижался.

Генсек ООН призвал принять международный план вакцинации от ковида

Генсек ООН призвал принять международный план вакцинации от ковида

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1