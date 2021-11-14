Эксперты спрогнозировали, как долго мир будет бороться с коронавирусом

Британские эксперты говорят, что людям придётся учиться жить с CoViD-19 как с эндемической болезнью в течение многих лет, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.

Ожидается, что коронавирус останется широко распространённым среди населения, с сезонными всплесками зимой, такими как у гриппа. Согласно просочившимся документам, британцам придётся учиться жить с CoViD-19 в течение многих лет. Учёные выразили надежду на то, что благодаря вакцинации болезнь войдёт в так называемое устойчивое состояние, когда количество госпитализаций не будет превышать недавний уровень — около 750 пациентов в день.

"Учитывая масштабы передачи вируса во всём мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы", — говорится в одном документе NHS, в котором излагается осенняя стратегия службы тестирования и отслеживания.