Австрия вводит локдаун для не привитых от ковида жителей страны
Ограничения не затронут детей младше 12 лет, остальных же нарушивших новые правила будет наказывать полиция.
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Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с 15 ноября национального локдауна для не привитых от коронавируса. Решение об этом принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель. В стране в последнее время отмечается широкое распространение штамма "дельта" и низкие показатели вакцинации.
Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не коснутся детей младше 12 лет. По словам Шалленберга, за соблюдением ограничений будет следить полиция и нарушителей накажут. Непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку и на помощь нуждающимся, а также на работу и прогулку.
А ранее Лайф рассказывал, что Латвия на четыре недели вводит жёсткий локдаун по ковиду. Гражданам будет запрещено покидать дома с восьми вечера до пяти утра, а работу продолжат только магазины с товарами первой необходимости.
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