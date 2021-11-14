Австрия вводит локдаун для не привитых от ковида жителей страны

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с 15 ноября национального локдауна для не привитых от коронавируса. Решение об этом принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель. В стране в последнее время отмечается широкое распространение штамма "дельта" и низкие показатели вакцинации.

Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не коснутся детей младше 12 лет. По словам Шалленберга, за соблюдением ограничений будет следить полиция и нарушителей накажут. Непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку и на помощь нуждающимся, а также на работу и прогулку.