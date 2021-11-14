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Более двух миллионов петербуржцев прошли полный курс вакцинации от ковида

На днях Северная столица поставила рекорд по сделанным прививкам за одни сутки.

14 ноября, 14:35

Фото © Pexels

Более двух миллионов петербуржцев прошли полный курс вакцинации, и ещё почти два миллиона сделали одну из двух прививок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек. Из них привито первично от CoViD-19 (без учёта "Спутника лайт") — 1,89 млн человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге установили рекорд по числу привившихся от коронавируса за сутки — 37 765 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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