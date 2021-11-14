Мантуров рассчитывает на скорейшую регистрацию "Спутника лайт" в Сербии

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что регистрация антиковидной вакцины "Спутник лайт" в Сербии может завершиться уже в ближайшее время.

"Мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", — сказал он по итогам встречи с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем на полях Dubai Airshow.

Поставки российской вакцины в Сербию стали одной из ведущих тем в беседе Мантурова с Поповичем. Также они, пользуясь случаем, обсудили и другие вопросы, такие как сотрудничество в области транспортного машиностроения.