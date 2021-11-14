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Мантуров рассчитывает на скорейшую регистрацию "Спутника лайт" в Сербии

Это первая европейская страна, которая начала выпускать "Спутник V".

14 ноября, 14:15
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что регистрация антиковидной вакцины "Спутник лайт" в Сербии может завершиться уже в ближайшее время.

"Мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", — сказал он по итогам встречи с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем на полях Dubai Airshow.

Поставки российской вакцины в Сербию стали одной из ведущих тем в беседе Мантурова с Поповичем. Также они, пользуясь случаем, обсудили и другие вопросы, такие как сотрудничество в области транспортного машиностроения.

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А ранее президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Сербии. Церемония производства прошла 4 июня в онлайн-формате. Сербия стала первой европейской страной, которая начала выпускать российский препарат от ковида.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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