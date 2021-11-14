На Украине озвучили идеальный сценарий "нападения" России

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что РФ якобы может воспользоваться ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, чтобы начать войну с Незалежной. По его словам, польским военным ничего не стоит открыть огонь по мигрантам и беженцам придётся искать другое убежище.

"[Мигранты] пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнёт защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".