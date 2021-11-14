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На Украине озвучили идеальный сценарий "нападения" России

Там считают, что многое будет зависеть от действий Польши в отношении мигрантов, которые собрались на границе.

14 ноября, 15:35

Фото © Shutterstock

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что РФ якобы может воспользоваться ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, чтобы начать войну с Незалежной. По его словам, польским военным ничего не стоит открыть огонь по мигрантам и беженцам придётся искать другое убежище.

"[Мигранты] пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнёт защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Ранее Украина пригрозила "уничтожать" мигрантов на своей границе, но потом передумала. Там отметили, что данные обещания были направлены на "разнообразные разведывательные группы противника", которые могут попытаться пересечь границу под видом беженцев.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Сегодня Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвалось в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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