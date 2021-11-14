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Украина пригрозила "уничтожать" мигрантов на своей границе, а потом передумала

61-я Отдельная пехотная егерская бригада подверглась критике из-за агрессивных высказываний.

14 ноября, 13:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/61opebr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">61 окрема піхотна єгерська бригада</a></p>

Фото © Facebook / 61 окрема піхотна єгерська бригада

Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) пообещали уничтожать нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба 61-й Отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр).

"Подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи по району государственной границы с РБ [Республика Беларусь], и никакие другие лица, которые могут замаскироваться под мигрантов, не въедут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения", — говорилось в сообщении бригады в "Фейсбуке".

Однако после критики таких агрессивных высказываний в пост внесли пояснения. В новом сообщении заверили, что украинские военнослужащие "никоим образом не будут применять оружие против мигрантов", а угрозы направлены на "разнообразные разведывательные группы противника", которые могут попытаться пересечь границу под видом беженцев.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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