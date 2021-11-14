Украина пригрозила "уничтожать" мигрантов на своей границе, а потом передумала
61-я Отдельная пехотная егерская бригада подверглась критике из-за агрессивных высказываний.
Фото © Facebook / 61 окрема піхотна єгерська бригада
Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) пообещали уничтожать нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба 61-й Отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр).
"Подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи по району государственной границы с РБ [Республика Беларусь], и никакие другие лица, которые могут замаскироваться под мигрантов, не въедут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения", — говорилось в сообщении бригады в "Фейсбуке".
Однако после критики таких агрессивных высказываний в пост внесли пояснения. В новом сообщении заверили, что украинские военнослужащие "никоим образом не будут применять оружие против мигрантов", а угрозы направлены на "разнообразные разведывательные группы противника", которые могут попытаться пересечь границу под видом беженцев.
Ранее на Украине заявили, что намерены отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.
Комментариев: 0