Украина пригрозила "уничтожать" мигрантов на своей границе, а потом передумала

Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) пообещали уничтожать нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба 61-й Отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр).

"Подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи по району государственной границы с РБ [Республика Беларусь], и никакие другие лица, которые могут замаскироваться под мигрантов, не въедут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения", — говорилось в сообщении бригады в "Фейсбуке".