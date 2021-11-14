В лабиринте: Украина теряет солдат, недокомплект ВСУ — 70% Как разлагаются ВСУ, почему тыловые соединения тонут в наркомании и алкоголизме и какие части Незалежная успела модернизировать для войны с Донбассом. 13 ноября, 21:40 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Власти Незалежной скрывают, что украинцы не хотят вести бессмысленную войну и бегут из ВСУ. Несмотря на наведённый лоск в частях, располагающихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, тыл ВСУ поражён коррупцией и недоукомплектован. Войска хронически не получают жалованья, новой техники и необходимого провианта.

Новый министр обороны Украины Алексей Резников начал объезд подразделений. В частях, которые планируются к осмотру, проходит подготовка, однако она не имеет никакого отношения к реальным проблемам, которые назревают в войсках страны. Как пишут украинские СМИ, кадровый голод украинской армии в отдельных частях может достигать от 40–70% личного состава.

— Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. Часто это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров — тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата, — говорит один из действующих бойцов украинской армии.

Такая оценка может быть вполне справедливой, полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, армия является живым организмом, которому объективно требуется денежное содержание, инфраструктура и уверенность в завтрашнем дне, тогда люди служат и выполняют свой долг. Однако в условиях затянувшегося экономического кризиса и перманентного ухудшения состояния страны в целом ожидать всего этого не приходится.

— Мы это проходили в 1990-е годы, когда денежное довольствие не выплачивалось, военные не обеспечивались квартирами, тогда и у нас личный состав разбегался. Украинская армия, как и наша, это слепок с Советской армии, она страдает от тех же проблем, что в прошлом были у нас. Заметьте, в России всё это окончательно решилось только при Шойгу после ряда глубоких реформ, теперь есть и бюджет, и социальная поддержка, и статус военнослужащего вырос. Украина отстаёт лет на 20–25. Если взять нашу прессу того периода, то мы тогда о нашей армии писали то же самое, — отметил эксперт.

Он добавил, что трудностей украинской армии добавляет крайне специфичная форма комплектации, когда собственного вооружения практически не производится, старое было распродано, когда Украина входила в десятку крупнейших поставщиков вооружения. Что сильно увеличивает проблему логистики в случае военного конфликта. При этом отдельные части модернизируются и сильно отличаются от полубандитских образований, собранных весной и летом 2014 года.

— Главными проблемами тут являются огромное количество дезертиров, нежелание служить в целом и боязнь участвовать в боевых действиях. Украина вовсе не такая "патриотичная", как об этом твердят украинские СМИ. Основная проблема воюющей армии — коррупция, и там она особенно тяжёлая. У страны так и не появилось современной авиации, которую восполняют турецкими беспилотными летательными аппаратами. Единственное, что есть, — это пехотные части, но все боеспособные из них расположены вдоль донбасских республик. Воевать, к примеру, с Россией они не смогут. Так что заявления украинских пропагандистов, что это мощнейшая армия Европы, мягко говоря, преувеличены, — заявил профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее подобная информация попадала в СМИ, отметил политолог Александр Роджерс. В том числе вопросы были не только к недобору личного состава, но и к его низкому качеству — алкоголизму солдат и командиров, наркомании и низкой социальной ответственности перед гражданским населением.

— На службу по контракту идут люди, которые не смогли устроиться в гражданской жизни. Этому способствуют в том числе и низкие денежные выплаты военнослужащим, их задержки. Порядочные люди туда, как правило, не отправляются примерно по тем же причинам, по которым не спешат работать на западные НКО или коллекторские агентства. Здоровому человеку тягостно обстреливать мирные кварталы. А значит, психологически это наименее морально крепкие люди. В целом, конечно, эти проблемы украинской армии нам на руку — чем хуже будут дела у ВСУ, тем меньше будет проблем у людей в Донбассе, — заявил Роджерс.

Отметим, что ситуация с украинской армией является лишь одним из общих симптомов разложения государства. Ранее мы писали, что аналогичные проблемы проходят в энергетическом секторе, тяжело обстоят дела и в социальной сфере. Наиболее благоприятным исходом для Украины, что давно отмечают эксперты, стало бы признание сложившейся ситуации, а также постепенная демилитаризация экономики.

Авторы Никита Юрченко