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В Минобороны Армении сообщили об интенсивной перестрелке с ВС Азербайджана

В военном ведомстве также отметили, что ситуация по-прежнему остаётся накалённой.

14 ноября, 13:05
<p>Фото © Минобороны Армении</p>

Фото © Минобороны Армении

В Минобороны Армении сообщили, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы, после чего развязалась интенсивная перестрелка.

"14 ноября около 13:00 (12:00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе", — сообщили в министерстве.

Уточняется, что с армянской стороны жертв нет. В оборонном ведомстве также отметили, что ситуация по-прежнему остаётся накалённой.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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