В Минобороны Армении сообщили об интенсивной перестрелке с ВС Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы, после чего развязалась интенсивная перестрелка.

"14 ноября около 13:00 (12:00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе", — сообщили в министерстве.

Уточняется, что с армянской стороны жертв нет. В оборонном ведомстве также отметили, что ситуация по-прежнему остаётся накалённой.