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Боррель назвал Россию глобальным партнёром ЕС

Он также отметил, что рассчитывает встретиться с главой российского МИД в начале декабря.

14 ноября, 12:52
<p>Фото © ТАСС / AP / Brittainy Newman</p>

Фото © ТАСС / AP / Brittainy Newman

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель назвал Россию глобальным партнёром и выступил за дальнейший диалог между Европой и Москвой. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Россия остаётся нашим большим соседом, глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики", — сказал Боррель.

Он также заявил, что рассчитывает встретиться с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме, которое пройдёт в начале декабря.

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Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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