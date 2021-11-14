Боррель назвал Россию глобальным партнёром ЕС
Он также отметил, что рассчитывает встретиться с главой российского МИД в начале декабря.
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель назвал Россию глобальным партнёром и выступил за дальнейший диалог между Европой и Москвой. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Россия остаётся нашим большим соседом, глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики", — сказал Боррель.
Он также заявил, что рассчитывает встретиться с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме, которое пройдёт в начале декабря.
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав.
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