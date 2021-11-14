В Совфеде отреагировали на "сказки" о поражении нацистов под Москвой из-за дождей
Там отметили, что ложь становится нормой в оценке событий Второй мировой войны.
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В Берлине должны самостоятельно дать оценку статье в Die Welt о том, что наступлению сил вермахта на Москву якобы помешали только погода и техническое оснащение. В этом случае будет понятно, является ли публикация заказной, считает член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
"Тональность [статьи] лживая, и ложь становится нормой в оценке событий Второй мировой войны. И в этом процессе уже участвуют и немцы. Если бы в Москве царил хаос, у нас бы не было военного парада 7 ноября 1941 года. Хаос, это когда США покидали Афганистан", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Цеков добавил, что в тексте "рассказывают сказки" с целью оправдать или объяснить поражение Германии в Великой Отечественной войне.
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Битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го. В городе было объявлено осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, а на улицах возводили баррикады и минировали инфраструктуру. Передовые части немецкой группы армий "Центр" находились всего в 70–100 километрах от центра Москвы. 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей и отбросила нацистские войска на 150–300 километров.
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