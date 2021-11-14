В Совфеде отреагировали на "сказки" о поражении нацистов под Москвой из-за дождей

В Берлине должны самостоятельно дать оценку статье в Die Welt о том, что наступлению сил вермахта на Москву якобы помешали только погода и техническое оснащение. В этом случае будет понятно, является ли публикация заказной, считает член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Тональность [статьи] лживая, и ложь становится нормой в оценке событий Второй мировой войны. И в этом процессе уже участвуют и немцы. Если бы в Москве царил хаос, у нас бы не было военного парада 7 ноября 1941 года. Хаос, это когда США покидали Афганистан", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Цеков добавил, что в тексте "рассказывают сказки" с целью оправдать или объяснить поражение Германии в Великой Отечественной войне.