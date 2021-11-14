В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, заявил на брифинге один из парламентариев — Давид Киркитадзе.

"Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов Минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", — объявил Киркитадзе.