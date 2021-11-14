В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
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Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, заявил на брифинге один из парламентариев — Давид Киркитадзе.
"Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов Минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", — объявил Киркитадзе.
Отмечается, что ранее объявила голодовку ещё один депутат — Елена Хоштария.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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